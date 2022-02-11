Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет Smartwings

​Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет основанная в конце января компания Prague City Air, принадлежащая владельцам Smartwings Иржи Шимане и семье Вик. Согласно плану реорганизации, компания предоставит авиакомпании расчетный кредит в размере 125 миллионов крон, из которых будут выплачены долги кредиторам.

Об этом сообщает сервер Zdopravy.cz. ČSA находится в состоянии банкротства с марта прошлого года, а в июне суд одобрил реорганизацию авиаперевозчика, которой занимается материнская компания Smartwings.

Prague City Air также должна предоставить CSA операционный кредит в размере 15 миллионов крон. В качестве обеспечения кредита будет принят Airbus A319, единственное воздушное судно, принадлежащее авиакомпании. Акции существующих акционеров должны полностью пропасть. План пока не одобрен кредиторами.

В прошлом году Smartwings обратилась в суд с просьбой продлить срок действия плана реорганизации ČSA до февраля этого года. Компании требовалось больше времени для переговоров с Airbus, который является одним из крупнейших кредиторов, задолжавших ČSA. Его дебиторская задолженность составляет 17,3 миллиарда крон за неуплаченные самолеты.

Стоимость необеспеченных активов ČSA составляет 253 миллиона крон. По плану должно быть удовлетворено более половины требований двух кредиторов. Quiver Beta требует 55 миллионов крон, Lufthansa Technik — 3 миллиона. Остальные кредиторы получат 4,6% своей дебиторской задолженности. Затем Airbus также должен отозвать свой иск.

ČSA должна иметь возможность эксплуатировать два самолета A319 и арендованный A320. В следующем году авиакомпаниям должны помочь пять самолетов Smartwings, а со второй половины года компания постепенно будет брать в аренду четыре новых Airbus A220.

ČSA пострадала от последствий эпидемии коронавируса, перевозчику пришлось отменить большое количество рейсов В 2020 году авиакомпания уволила около 300 сотрудников. В феврале прошлого года компания сообщила службе занятости о намерении уволить всех 430 сотрудников. В этом контексте ČSA указало, что это один из шагов запланированной реорганизации, и намерение не должно означать освобождение всех. Из-за кризиса флот авиакомпании сократился, но полеты продолжаются.

Материнская компания Smartwings также столкнулась с экономическими проблемами из-за кризиса с коронавирусом и перебоев с рейсами. Компания привлекает кредит от четырех банков на сумму 2 миллиарда крон. Общее финансирование перевозчика превысит 7 миллиардов крон, дополнительные деньги должны быть предоставлены чешскими акционерами, поддержкой лизинговых компаний и реструктуризацией.

Источник: ceskenoviny.cz