Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.38
USD
21.39
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет Smartwings

Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет Smartwings

420on.cz 461
​Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет основанная в конце января компания Prague City Air, принадлежащая владельцам Smartwings Иржи Шимане и семье Вик. Согласно плану реорганизации, компания предоставит авиакомпании расчетный кредит в размере 125 миллионов крон, из которых будут выплачены долги кредиторам.
Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет Smartwings

Об этом сообщает сервер Zdopravy.cz. ČSA находится в состоянии банкротства с марта прошлого года, а в июне суд одобрил реорганизацию авиаперевозчика, которой занимается материнская компания Smartwings. 

Prague City Air также должна предоставить CSA операционный кредит в размере 15 миллионов крон. В качестве обеспечения кредита будет принят Airbus A319, единственное воздушное судно, принадлежащее авиакомпании. Акции существующих акционеров должны полностью пропасть. План пока не одобрен кредиторами.

В прошлом году Smartwings обратилась в суд с просьбой продлить срок действия плана реорганизации ČSA до февраля этого года. Компании требовалось больше времени для переговоров с Airbus, который является одним из крупнейших кредиторов, задолжавших ČSA. Его дебиторская задолженность составляет 17,3 миллиарда крон за неуплаченные самолеты.

Стоимость необеспеченных активов ČSA составляет 253 миллиона крон. По плану должно быть удовлетворено более половины требований двух кредиторов. Quiver Beta требует 55 миллионов крон, Lufthansa Technik — 3 миллиона. Остальные кредиторы получат 4,6% своей дебиторской задолженности. Затем Airbus также должен отозвать свой иск.

ČSA должна иметь возможность эксплуатировать два самолета A319 и арендованный A320. В следующем году авиакомпаниям должны помочь пять самолетов Smartwings, а со второй половины года компания постепенно будет брать в аренду четыре новых Airbus A220.

ČSA пострадала от последствий эпидемии коронавируса, перевозчику пришлось отменить большое количество рейсов В 2020 году авиакомпания уволила около 300 сотрудников. В феврале прошлого года компания сообщила службе занятости о намерении уволить всех 430 сотрудников. В этом контексте ČSA указало, что это один из шагов запланированной реорганизации, и намерение не должно означать освобождение всех. Из-за кризиса флот авиакомпании сократился, но полеты продолжаются.

Материнская компания Smartwings также столкнулась с экономическими проблемами из-за кризиса с коронавирусом и перебоев с рейсами. Компания привлекает кредит от четырех банков на сумму 2 миллиарда крон. Общее финансирование перевозчика превысит 7 миллиардов крон, дополнительные деньги должны быть предоставлены чешскими акционерами, поддержкой лизинговых компаний и реструктуризацией.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
авиакомпании Чешские авиалинии бизнес банкротство Чехия самолёт
Читайте
по теме 
Авиакомпания Smartwings закончила 2020 год с убытком в 2,5 миллиарда крон
30.12.2021 16:10 Экономика
Авиакомпания Smartwings закончила 2020 год с убытком в 2,5 миллиарда крон
1433
Международные авиаперевозчики уже предлагают 115 маршрутов из Праги
09.09.2021 11:53 Общество
Международные авиаперевозчики уже предлагают 115 маршрутов из Праги
3163
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию
27.08.2021 08:40 Общество
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию
5731
Eurowings запускает новые авиарейсы из Праги в европейские страны
18.08.2021 08:43 Экономика
Eurowings запускает новые авиарейсы из Праги в европейские страны
3927
Последние новости:
11
февраля
Канатная дорога с сотней лыжников остановилась в Монинеце
11.02.2022 17:19 Общество
Канатная дорога с сотней лыжников остановилась в Монинеце
406
Суд в Бржецлаве отклонил притязания Лихтенштейнов на недвижимость
11.02.2022 16:32 Общество
Суд в Бржецлаве отклонил притязания Лихтенштейнов на недвижимость
521
В январе объем ипотечных кредитов в Чехии сократился на четверть
11.02.2022 10:40 Экономика
В январе объем ипотечных кредитов в Чехии сократился на четверть
817
Школы в Чехии больше не должны будут сообщать о зараженных и опасных контактах
11.02.2022 10:24 Коронавирус
Школы в Чехии больше не должны будут сообщать о зараженных и опасных контактах
797
10
февраля
Сенат Чехии отклонил поправку к закону о пандемии
10.02.2022 19:01 Общество
Сенат Чехии отклонил поправку к закону о пандемии
3231
Мартина Сабликова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
10.02.2022 14:24 Спорт
Мартина Сабликова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
984
Школьники в Чехии брызнули мужчине в глаза слезоточивым газом и ограбили
10.02.2022 13:19 Общество
Школьники в Чехии брызнули мужчине в глаза слезоточивым газом и ограбили
1754
В 2021 году в Праге начато строительство почти 9 700 новых квартир
10.02.2022 09:57 Экономика
В 2021 году в Праге начато строительство почти 9 700 новых квартир
1646
Карантинные меры: что изменится с 10 февраля?
10.02.2022 08:03 Общество
Карантинные меры: что изменится с 10 февраля?
5153
Монетный двор Чехии отчеканил золотую монету весом 10 кг по эскизу медальера Асамата Балтаева из Чувашии
10.02.2022 07:39 Общество
Монетный двор Чехии отчеканил золотую монету весом 10 кг по эскизу медальера Асамата Балтаева из Чувашии
1433


Мобильная версия