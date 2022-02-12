Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.56
USD
21.64
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 2 °C
МИД предостерегает граждан Чехии от поездок в Украину и Беларусь

МИД предостерегает граждан Чехии от поездок в Украину и Беларусь

420on.cz 682
МИД предостерегает от поездок в Украину и Беларусь из-за эскалации угрозы военной агрессии России против Украины.
МИД предостерегает граждан Чехии от поездок в Украину и Беларусь

МИД советует чехам, находящимся там, подумать об отъезде из этих стран. Об этом ведомство сообщило в сегодняшнем пресс-релизе по итогам заседания рабочей группы по оценке ситуации с безопасностью в Восточной Европе.

Посольство Чехии в Киеве намерено перевезти родственников сотрудников в Чехию, но пока продолжит свою работу. Если ситуация ухудшится, министерство примет дополнительные меры.

В последние месяцы Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной. Это вызвало опасения Киева и Запада, что Россия готовится к военному наступлению на Украину. Ссылаясь на три официальных источника из Вашингтона и Европы, сервер Politico писал, что российское вторжение может начаться в среду, 16 февраля. Кризис обострился настолько, что США приказали эвакуировать некоторых дипломатов из Киева. Россия также сокращает количество посольств в Украине. Однако Москва отрицает, что намерена напасть на Украину.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Украина Россия конфликт Министерство иностранных дел
Читайте
по теме 
В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022
12.02.2022 14:02 Экономика
В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022
337
Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста
12.02.2022 09:41 Экономика
Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста
422
Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет Smartwings
11.02.2022 17:29 Экономика
Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет Smartwings
1386
Канатная дорога с сотней лыжников остановилась в Монинеце
11.02.2022 17:19 Общество
Канатная дорога с сотней лыжников остановилась в Монинеце
1184
Последние новости:
12
февраля
В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022
12.02.2022 14:02 Экономика
В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022
337
Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста
12.02.2022 09:41 Экономика
Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста
422
Со следующей недели в Чехии могут отменить карантин
12.02.2022 08:46 Коронавирус
Со следующей недели в Чехии могут отменить карантин
1660
11
февраля
Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет Smartwings
11.02.2022 17:29 Экономика
Новым инвестором Czech Airlines (ČSA) станет Smartwings
1386
Канатная дорога с сотней лыжников остановилась в Монинеце
11.02.2022 17:19 Общество
Канатная дорога с сотней лыжников остановилась в Монинеце
1184
Суд в Бржецлаве отклонил притязания Лихтенштейнов на недвижимость
11.02.2022 16:32 Общество
Суд в Бржецлаве отклонил притязания Лихтенштейнов на недвижимость
1227
В январе объем ипотечных кредитов в Чехии сократился на четверть
11.02.2022 10:40 Экономика
В январе объем ипотечных кредитов в Чехии сократился на четверть
1309
Школы в Чехии больше не должны будут сообщать о зараженных и опасных контактах
11.02.2022 10:24 Коронавирус
Школы в Чехии больше не должны будут сообщать о зараженных и опасных контактах
1372
10
февраля
Сенат Чехии отклонил поправку к закону о пандемии
10.02.2022 19:01 Общество
Сенат Чехии отклонил поправку к закону о пандемии
3721
Мартина Сабликова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
10.02.2022 14:24 Спорт
Мартина Сабликова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
1461


Мобильная версия