МИД предостерегает граждан Чехии от поездок в Украину и Беларусь

МИД предостерегает от поездок в Украину и Беларусь из-за эскалации угрозы военной агрессии России против Украины.

МИД советует чехам, находящимся там, подумать об отъезде из этих стран. Об этом ведомство сообщило в сегодняшнем пресс-релизе по итогам заседания рабочей группы по оценке ситуации с безопасностью в Восточной Европе.

Посольство Чехии в Киеве намерено перевезти родственников сотрудников в Чехию, но пока продолжит свою работу. Если ситуация ухудшится, министерство примет дополнительные меры.

В последние месяцы Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной. Это вызвало опасения Киева и Запада, что Россия готовится к военному наступлению на Украину. Ссылаясь на три официальных источника из Вашингтона и Европы, сервер Politico писал, что российское вторжение может начаться в среду, 16 февраля. Кризис обострился настолько, что США приказали эвакуировать некоторых дипломатов из Киева. Россия также сокращает количество посольств в Украине. Однако Москва отрицает, что намерена напасть на Украину.

Источник: ceskenoviny.cz