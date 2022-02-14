Инфляция в Чехии в январе бьет рекорды

Инфляция в Чехии в январе резко увеличилась — до 9,9% против 6,6% в декабре. Ежемесячный рост цен на 4,4% является самым высоким показателем с 1993 года.

Резкий рост в основном связан с более высокими ценами на энергоносители, традиционным январским изменением цен на товары и услуги или увеличением стоимости топлива и продуктов питания, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

«Потребительские цены выросли почти на 10% по сравнению с январем прошлого года. Цены на жилье, топливо и продукты питания оказали наибольшее влияние на уровень январского индекса в годовом исчислении», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.

По словам экономиста Лукаша Кованды, за скачком инфляции в основном стоят две вещи: изменения в прейскуранте для предпринимателей и компаний и возвращение НДС на энергию.

В годовом исчислении цены на электроэнергию выросли на 18,8% в январе, а цены на газ даже выросли на 21,5%.

Автомобили подорожали на 11,1%, а топливо и масла — на 28,1%.

Январская инфляция в 9,9% превысила ожидания Национального банка Чехии, который прогнозировал инфляцию на уровне 9,4%. Учитывая, что инфляция в январе вновь оказалась выше прогноза, нельзя исключать, что в марте ЧНБ вновь повысит ключевую процентную ставку.

Источник: novinky.cz

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