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Средняя ставка по ипотеке в Чехии в январе вновь выросла

Средняя ставка по ипотеке в Чехии в январе вновь выросла

420on.cz 488
​По данным Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка по ипотеке в январе выросла почти на полпроцента — до 3,43%. Это самый резкий рост в истории.
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в январе вновь выросла

«Более резкое влияние повышения ставок по ипотечным кредитам теперь ударило по Hypoindex Fincentrum в полную силу. В целом средняя процентная ставка значительно превысила три процента и стабилизировалась на уровне 3,43% на январь 2022 года. Это представляет собой увеличение на 0,44 процента, что превышает рекордное значение прошлого месяца. Однако ясно, что мы можем ожидать аналогичного роста в ближайшие месяцы», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Рост ипотечных ставок отразился и на объеме выданных ипотечных кредитов. «Ипотечный рынок заметно остывает и будет продолжать остывать в ближайшие месяцы», — сказал он.

Средняя сумма ипотечного кредита снова растет после декабрьского спада. За январь этот показатель увеличился почти на 35,5 тысяч крон — до 3 249 234 крон. 

Средняя ставка по ипотечным кредитам в этом году достигла того же уровня, что и в сентябре 2012 года. Однако в то время ставки находились в фазе снижения, и Чешский национальный банк постепенно снижал ключевую процентную ставку на 0,05 процента с июня 2012 года.

Наоборот, в 2021 году ЧНБ начал повышать процентные ставки с 0,25% до 3,75% в декабре. На первом заседании в этом году правление ЧНБ повысило процентные ставки до 4,5%.

«Быстрый рост базовой ставки с некоторой задержкой отражается на ставках по ипотечным кредитам. Прошлым летом в некоторых банках были доступны ипотечные кредиты за 2% годовых, но в настоящее время ставки по ипотечным кредитам уже приближаются, а в некоторых банках даже превышают предел в 5% годовых», — сказал Сикора.

Однако снижения процентных ставок до конца года ожидать не стоит, поэтому ставки по ипотечным кредитам продолжат расти. Во втором полугодии они могут составить 5,5%. ЧНБ может начать снижать ключевую процентную ставку в конце года.

«В ближайшие месяцы ипотечный рынок, вероятно, остынет еще сильнее. Процентные ставки растут. Кроме того, с апреля будут действовать более строгие условия предоставления ипотеки, что не позволит некоторым заявителям получить ипотеку», — прогнозирует Сикора.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
ипотеки кредитование Чехия покупка недвижимости процентные ставки
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