Из Остравы в Варшаву вновь будут летать самолеты авиакомпании LOT

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines с 28 марта возобновит регулярные рейсы между Остравой и Варшавой. Линия работала всего несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. LOT также протестировала внутреннее соединение Прага-Острава в рамках оптимизации затрат.

Об обновлении маршрута сообщил аэропорт Остравы. Рейсы будут запущены пять раз в неделю. Деятельность перевозчика субсидируется Моравско-Силезским краем — субсидия составляет около 20 тысяч крон на один полет. «Соединение с крупным транспортным узлом в Европе является одним из наших приоритетов. Подключившись к обширной воздушной сети LOT Polish Airlines в Варшаве, мы обеспечим долгосрочную мобильность для Моравско-Силезского региона», — сказал Яромир Радковски, генеральный директор аэропорта Острава.

Соединение с польской столицей первоначально было запущено 25 октября 2020 года. Однако в конце марта следующего года его работа была приостановлена ​​из-за кризиса с коронавирусом и последующих ограничений на поездки.

Рейсы по данному маршруту будут обслуживать самолеты Bombardier Q400 и Embraer 170/175 вместимостью от 70 до 82 мест в трех классах обслуживания.

«Расписание рейсов по маршруту составлено таким образом, чтобы пассажиры могли с комфортом добраться до пункта назначения с одной пересадкой. Отсюда легко добраться до таких мест, как Амстердам, Брюссель, Франкфурт, Париж, Москва и многие другие европейские города. Благодаря удобной временной пересадке пассажиры также могут лететь в Нью-Йорк, Чикаго, Торонто или Сеул в Южной Корее», — сказал Станислав Буйновский, коммерческий директор аэропорта Острава.

Источник: zdopravy.cz

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