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Президент Чехии Милош Земан призвал увеличить налоги

Президент Чехии Милош Земан призвал увеличить налоги

420on.cz 1225
​Президент Милош Земан в Палате депутатов 18 февраля раскритиковал проект бюджета как проинфляционный. Он призвал к повсеместной отмене налоговых льгот и рекомендовал увеличить НДФЛ. По его словам, сейчас правительство должно приступить к погашению долгов.
Президент Чехии Милош Земан призвал увеличить налоги

Земан повторил, что отмена налоговых льгот позволит увеличить доходы бюджета на 380 миллиардов крон. Он также призвал к новому повышению налога на доходы физических лиц. Президент сообщил, что прошлогодняя отмена “супергрубой” заработной платы лишило бюджет 90 миллиардов крон. Земан напомнил, что эта мера была введена ODS совместно с ANO. Он обвинил обе партии в отсутствии у них политической смелости вернуть ставки на исходный уровень, напомнив, что ни одна из них не может отнести снижение налогов к «фактору успеха на выборах». Как отметил президент, Международный валютный фонд также раскритиковал снижение налогов.

Земан добавил, что деньги, оставшиеся у людей в результате снижения налогов, в их кошельках съела инфляция. «Мы все понимаем, что обеднели на 10%», — сказал он о последних статистических данных.

Учитывая ожидаемый рост экономики, по словам Земана, бюджет должен быть сосредоточен на погашении прошлых долгов, и поэтому его исполнение рассматривается как рекомендация о том, как этого добиться.

Утвержденный проект бюджета предусматривает доходы в размере 1613,2 млрд крон и расходы в размере 1893,2 млрд крон. Таким образом, дефицит бюджета на этот год должен составить 280 миллиардов крон. Проект бюджета исходит из того, что экономический рост ускорится до 3,1% в этом году с 2,9% в прошлом году. Ожидается, что среднегодовая инфляция вырастет до 8,5%.

Чехия в настоящее время работает на основе временного бюджета. Правительство Петра Фиалы (ODS) приняло решение пересмотреть проект бюджета предыдущего кабинета, чтобы сократить запланированный дефицит. Новый бюджет должен быть утвержден не позднее конца марта.

Источник: novinky.cz

 

 

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Темы
Чехия налоги бюджет президент Милош Земан Палата депутатов ЧР экономика
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