Из-за роста цен на недвижимость в стране чехи стали покупать дома за рубежом

​До 30% чехов с доходом выше среднего рассматривают возможность покупки зарубежной недвижимости, показал опрос Ассоциации чешских строительных обществ. Этому способствует резкий рост внутренних цен на недвижимость и растущий риск обесценивания денег из-за инфляции.

В январе инфляция выросла почти до 10% и в настоящее время по темпам роста занимает третье место в Европейском Союзе. Растущий интерес чехов к домам и квартирам за рубежом подтверждает портал Sreality.cz, по данным которого в 2021 году количество запросов о недвижимости за границей почти удвоилось по сравнению с 2020 годом. Самой востребованной категорией являются дома на продажу, говорит Шарлота Смутна, аналитик Seznam.cz.

Согласно текущему исследованию Ассоциации чешских строительных обществ (AČSS), люди в возрасте 18–65 лет с чистым доходом более 60 000 крон ищут зарубежную недвижимость как альтернативу «чешскому коттеджу».

«Очевидна связь с перегретым рынком недвижимости в Чехии, а также отсутствие качественных мест отдыха по разумной цене, что, безусловно, предлагает в качестве альтернативы покупку недвижимости по цене средней пражской или брненской квартиры за границей», — говорит агент по недвижимости Люцие Пилипова Гаффи из Mediterranea.

В общей сложности, согласно опросу, до 30% респондентов в настоящее время рассматривают возможность покупки недвижимости за границей. Именно страны, обещающие отдых летом у моря, привлекают самыми дешевыми ценами на недвижимость. Согласно опросу, респонденты чаще всего рассматривают возможность покупки в Испании (42%), Хорватии (36%) и Италии (33%).

Интерес чехов подтверждают и данные портала недвижимости Sreality. «Хорватия по-прежнему находится на первом месте среди самых популярных стран для продажи домов, за ней следуют Испания, Италия и Греция. Австрия, Словакия или Болгария появляются на других позициях в переменном порядке», — сказала Шарлота Смутна.

В этих странах есть интерес к различным типам недвижимости. В Испании, по данным Mediterranea, покупают в основном таунхаусы стоимостью от 300 до 500 тысяч евро, а также виллы до 1 миллиона евро.

«Клиенты также ищут возможности для чистых инвестиций в размере от 200 до 300 тысяч евро, когда они рассчитывают сдавать купленную недвижимость в аренду и использовать ее лишь незначительно в течение большей части года», — пояснила Пилипова Гаффи.

В настоящее время наибольшей популярностью в Хорватии пользуются в основном семейные или многоквартирные дома по цене от 400 тысяч до 1 миллиона евро.

«Наши данные в настоящее время показывают, что цены на жилье за ​​квадратный метр полезной площади в большинстве стран по-прежнему выше, чем в среднем по Чехии. Однако они часто дешевле, чем цены на жилье в Праге», — прокомментировала Шарлота Смутна. Единственным исключением сегодня являются предложения в Болгарии, где цены несколько ниже, чем в Чехии. Но опять же, очень многое зависит от конкретного предложения.

Источник: seznamzpravy.cz