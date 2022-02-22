Санкции могут подорвать бизнес чешских фирм в России

​Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость двух сепаратистских республик на востоке Украины. Впоследствии на их территорию вошла российская армия. Чешские компании, работающие в РФ, опасаются конфликта и других ответных мер с обеих сторон.

Западные страны видят в этом грубое нарушение международного права и угрожают России новыми жесткими санкциями. Европейский союз, и США ввели торговые санкции против России в 2014 году из-за аннексии украинского Крымского полуострова. Москва тут же ответила ударом.

«С 2014 года я не помню, чтобы здесь был спокойный год. Сначала санкции, потом резкое падение рубля, ковид и дипломатическая перестрелка. И теперь, когда мы все ждем окончания мер по борьбе с пандемией и возобновления бизнеса, возможно, грядут новые санкции. Как будто высокой инфляции было недостаточно», — говорит Йиржи Подгола, генеральный директор стекольной компании Ronex в России. До этого он несколько лет работал директором Чешского дома в Москве. Он обеспокоен тем, что многие компании уже вышли из бизнеса в Российской Федерации по этим причинам.

«Я общаюсь не с политиками, а с российскими бизнесменами. Они боятся. Люди удивляются, что в 21 веке такое возможно, что великие державы не могут договориться», — сказал Подгола.

По его словам, любые санкции усугубят ситуацию. Многие люди боятся отключения банковских услуг. Если мы не сможем подключиться через эту международную систему денежных переводов, мы не сможем перевести деньги в Европу и, следовательно, оплатить взятый товар. Мы также опасаемся введения дополнительных пошлин на ввоз товаров и проблем при выдаче виз российским сотрудникам для поездок в Чехию, говорит он.

Источник: seznamzpravy.cz

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