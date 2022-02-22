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Полиция в Чехии обнаружила 30 пьяных подростков на дискотеке

Полиция в Чехии обнаружила 30 пьяных подростков на дискотеке

420on.cz 305
​Оператор одного из известных клубов в Ческе-Будеевицах, вероятно, получит большой штраф. В городе была вновь открыта знаменитая дискотека, однако полиция в выходные задержала там 30 подростков, у которых был положительный тест на наличие алкоголя в крови.
Полиция в Чехии обнаружила 30 пьяных подростков на дискотеке

«Некоторые тесты показали результат 1,5 промилле. Полиции пришлось передать несовершеннолетних их законным представителям в присутствии социальных работников. Реакция некоторых родителей была неожиданной, поскольку дети им сообщили, что будут ночевать у друзей», — сказал пресс-секретарь полиции Йиржи Мацнер.

Полиция стала проверять клуб, потому чтл было много жалоб от местных жителей.

«Подтвердились сообщения о группах несовершеннолетних подростков, которые не только нарушали общественный порядок, но и подвергали опасности собственные жизни, когда выходили на дорогу перед клубом», — добавил Матцнер.

Источник:  novinky.cz

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Темы
полиция Чехия клубы Ческе Будеёвице
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