Полиция в Чехии обнаружила 30 пьяных подростков на дискотеке

​Оператор одного из известных клубов в Ческе-Будеевицах, вероятно, получит большой штраф. В городе была вновь открыта знаменитая дискотека, однако полиция в выходные задержала там 30 подростков, у которых был положительный тест на наличие алкоголя в крови.

«Некоторые тесты показали результат 1,5 промилле. Полиции пришлось передать несовершеннолетних их законным представителям в присутствии социальных работников. Реакция некоторых родителей была неожиданной, поскольку дети им сообщили, что будут ночевать у друзей», — сказал пресс-секретарь полиции Йиржи Мацнер.

Полиция стала проверять клуб, потому чтл было много жалоб от местных жителей.

«Подтвердились сообщения о группах несовершеннолетних подростков, которые не только нарушали общественный порядок, но и подвергали опасности собственные жизни, когда выходили на дорогу перед клубом», — добавил Матцнер.

Источник: novinky.cz