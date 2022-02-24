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Новое правительство меняет закон о строительстве

Новое правительство меняет закон о строительстве

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Новый закон о строительстве, одобренный парламентом, должен вступить в силу в январе 2023 года и революционным образом ускорить выдачу разрешений на строительство зданий. Однако новое правительство планирует и в нем серьезные изменения.
Новое правительство меняет закон о строительстве

Министр регионального развития Иван Бартош завершает работу над поправкой к закону о строительстве — одному из самых важных стандартов, принятых в эпоху правления Бабиша.

Министр Бартош представит поправку коллегам из своего правительства до конца марта. Ключевым изменением является усиление защиты природы, что, по словам Бартоша, не было учтено его предшественниками.

Получение подтверждения о том, что новостройка не наносит вреда природе, в настоящее время является одним из самых больших препятствий для строителей при получении разрешений, поскольку необходимо пройти до семи различных учреждений за необходимыми штампами, а затем отправить документы в строительное управление.

Согласно первоначальной редакции закона, после 2023 года процесс должен быть упрощен так, чтобы воздействие строительства на природу оценивало само строительное управление, которое нанимало для этого необходимых экспертов. Однако этот метод подвергали критике природоохранные организации — по их мнению, руководство строительного управления будет заинтересовано в утверждении как можно большего количества зданий и может игнорировать.

Министр окружающей среды Анна Губачкова (KDU-ČSL) выступила с предложением о так называемом Едином экологическом разрешении. Хотя воздействие на природу будет оцениваться одним учреждением, это будет не часть строительного управления, а, скорее всего, отдел регионального управления. «Проект экологического разрешения будет частью поправки к Закону о строительстве. Мы представим его форму на процедуру обсуждения до конца марта», — подтвердила Губачкова.

«Выделение экологических вопросов в отдельный орган или даже ведомство не приведет к существенному ускорению строительного производства. Застройщик снова будет бегать из офиса в офис», — считает Ленка Янакова из Законодательного отдела Торгово-промышленной палаты. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
строительство правительство Чехия
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