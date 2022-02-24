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Бензин в Чехии самый дорогой за последние девять лет

Бензин в Чехии самый дорогой за последние девять лет

420on.cz 283
Цена на бензин в Чехии самая высокая за девять лет. Автомобилисты платят в среднем 37,43 кроны за литр Natural 95 и 36,39 кроны за литр дизельного топлива. Самым дорогим является топливо в Праге, где средний показатель уже значительно превышает 38 крон.
Бензин в Чехии самый дорогой за последние девять лет

По сравнению с тем же периодом прошлого года цены на топливо выросли более чем на 8 крон. Дизельное топливо подорожало до 36,39 крон с прошлогодних почти 28 крон. За последнюю неделю бензин подорожал на 30 геллеров, а дизель — на 33 геллера.

В отдельных регионах цена бензина колеблется от 37,07 крон за литр (например, в Устецком крае) до 38,26 крон за литр в Праге. Автомобилисты платят за дизельное топливо от 35,99 крон за литр (в Моравско-Силезском крае) до 37,47 крон за литр в Праге. Из районов столицы самый дорогой бензин в Праге 4 (38,81 крон).

Темпы роста цен также различаются в регионах. Например, в районе Высочина бензин даже немного дешевле, чем на прошлой неделе, в то время как в Карловарском крае средний показатель выше на 69 геллеров, а в Злинском районе — на 62 геллера.

Цены на топливо достигли долгосрочных максимумов прошлого года примерно в середине ноября. Однако после этого они пошли на убыль, в середине января тенденция изменилась. Сейчас максимумы ноября прошлого года превышены.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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