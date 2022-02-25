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Украинские рабочие уезжают из Чехии. Их призывают на военную службу

Украинские рабочие уезжают из Чехии. Их призывают на военную службу

420on.cz 310
​Многие чешские компании уже решают проблемы с украинскими работниками, которые получили приказ о призыве в армию. Ситуацию для Echo24 подтвердил, например, представитель Rohlík.cz, а в четверг утром об этой проблеме сообщила логистическая компания Zásilkovna. Завод Škoda Auto в Млада-Болеславе уже создал кризисную группу.
Украинские рабочие уезжают из Чехии. Их призывают на военную службу

По информации Echo24, проблемой занимается и Чешская торговая палата, которая заявила, что конкретной информации пока нет. Невыполнение приказа о призыве на военную службу является уголовным преступлением.

Ситуацию подтвердил пресс-секретарь Rohlík.cz. «Я могу подтвердить, что это происходит, но пока нет возможности дать конкретную информацию», — сказала пресс-секретарь. Об этом же рассказала пресс-секретарь Škoda Auto Мартина Шпиттова. По ее словам, ситуация развивается очень быстро.

«Škoda Auto с большой тревогой и беспокойством восприняла известие о нападении России на Украину. Автопроизводитель надеется, что боевые действия быстро прекратятся и ситуация будет решаться в дипломатическом ключе. Мы убеждены, что решение конфликта может быть только на основе международного права», — заявили в  Škoda Auto. «Безопасность и неприкосновенность наших сотрудников являются нашим главным приоритетом», — добавила пресс-секретарь, отметив, что не будет давать более подробной информации.

О проблемах сообщила логистическая и технологическая компания Zásilkovna, которая нанимает рабочих из Украины, например, в депо. «Это касается нескольких человек, один из которых сразу решил поехать в Украину. Мы узнали мнение полиции по делам иностранцев и нам сказали, что если у человека есть действующая здесь виза и он решит не уезжать, его никто не может заставить», — пояснила ситуацию Камиль Халупа, пресс-секретарь Zásilkovna.

Проблема будет заключаться еще и в том, что зачастую компании не принимают на работу граждан России официально, поэтому выяснить, сколько именно людей пострадало, будет проблемой. 

Количество работников из Украины в Чешской Республике за последние два года продолжает расти, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. В конце прошлого года в стране было 51 000 рабочих-украинцев, что на 35% больше, чем в декабре 2019 года. Всего бюро по трудоустройству зарегистрировали более 195 100 рабочих из Украины в декабре и еще 3 400 в январе этого года. Украинцы составляют более четверти иностранной рабочей силы в Чехии. Это следует из статистических данных о трудоустройстве иностранцев, которые публикует дирекция Бюро по трудоустройству. По имеющимся данным, примерно каждый 20-й работник в стране родом из Украины.

По данным МВД, выходцы из Украины составляют 30% иностранцев, постоянно или временно проживающих в Чехии. В последние два ковидных года в Чехию въехало более 50 500 граждан Украины. В последние годы более чем в три раза выросло количество украинцев, имеющих ПМЖ — около 90 800 человек. При этом пять лет назад ПМЖ в Чехии имели 83 500 граждан Украины.

Экономисты и работодатели называют нехватку рабочей силы самым большим препятствием для экономического роста в Чешской Республике. 

Источник: echo24.cz

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