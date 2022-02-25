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Чешские компании объявили бойкот Sberbank CZ

Чешские компании объявили бойкот Sberbank CZ

420on.cz 154
Некоторые чешские компании объявили бойкот услуг Sberbank CZ в связи с военным вторжением России в Украину. Вчера и сегодня перед некоторыми его отделениями выстраивались очереди людей, которые хотели отменить услуги или запрашивали информацию о работе банка. Во второй половине дня интернет-банк Sberbank CZ не работал.
Чешские компании объявили бойкот Sberbank CZ

Пресс-секретарь банка Радка Черна заявила сегодня, что Sberbank CZ анализирует текущую ситуацию. «Наша главная цель — предоставлять услуги и сервис нашим клиентам на том же уровне и в том же объеме, что и раньше, и обеспечивать наилучшую работу банка», — сказала она. 100% владельцем банка является Сбербанк Европа — европейская финансовая организация с европейской банковской лицензией.

Sberbank CZ — чешский банк, деятельность которого регулируется и контролируется Чешским национальным банком. Он работает в Чехии с 1993 года и до 2013 года работал под названием Volksbank. Имеет 25 филиалов и около 120 000 клиентов. Российская сестра Сбербанка более чем на 50 процентов принадлежит Министерству финансов Российской Федерации.

«Сбербанк Онлайн в данный момент недоступен, мы интенсивно работаем над устранением неисправности», — сообщили сегодня в банке.

Некоторые чешские компании заявили сегодня, что больше не пользуются услугами банка из-за ситуации в Украине. «Мы настоятельно рекомендуем нашим консультантам и филиалам немедленно прекратить пользоваться услугами банка, в том числе оказывать посреднические услуги», — заявил сегодня Петр Борковец, основатель финансовой консалтинговой компании Partners.

«Мы присоединимся к остальным и завершим все финансовые операции со SberbankCZ, поскольку конечным бенефициаром прибыли через SberbankAG является российский Сбербанк, принадлежащий России», — сказал предприниматель Томаш Власак.

Expobank, основным акционером которого с 2014 года является российский финансист Игорь Ким, также работает на чешском рынке. «На данный момент нам неизвестно о каком-либо влиянии санкций, опубликованных до сих пор, на наш бизнес в Чешской Республике. Expobank CZ — чешский банк с 31-летней традицией работы на местном рынке со штаб-квартирой в Праге, возглавляемой чешским советом директоров и большинство клиентов — чешские компании. Expobank CZ является независимым банком, осуществляющим банковскую деятельность в Чешской Республике в соответствии с лицензией, предоставленной ему Чешским национальным банком», — сказал пресс-секретарь банка Якуб Швестка.

Источник: ceskenoviny.cz

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Чехия украинцы Украина банки
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