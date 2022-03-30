Чехи едут на помощь Украине: Что происходит на украинской границе

Помимо отправки денег на благотворительность, чехи едут на украинскую границу, чтобы помочь перевезти людей. Читайте истории от первого лица.

Утром в пятницу Ян Гнило и его друг из Украины отправились к польско-украинской границе. В частности, на погранпереход Медыка, который является одним из основных пунктов назначения для беженцев. Они оба взяли по машине, чтобы взять с собой столько людей, сколько потребуется.

«Я могу забрать с собой шестерых, друг — четырех. У нас есть информация, что многие люди пришли пешком, мы можем им помочь. Но скорее едем на разведку», — сказал Хнило по телефону, когда они проезжали Краков (Польша).

Сам он находится на связи с другими волонтерами, которые ждут от него информации о том, есть ли смысл ехать на границу и помочь с транспортировкой в Чехию. Они уже нашли экстренное жилье для пассажиров, которых возьмут с собой, а затем будут искать для них место пребывания на более длительный срок — будут обращаться к людям в соцсетях.

«Попасть на таможню невозможно. Нам пришлось парковать машины примерно в километре от границы», — добавил с места Хнило.

Украинцев, которых не встречают знакомые на границе, польскими автобусами привозят в город Пшемышль, расположенный примерно в 10 километрах. Именно сюда Чешские железные дороги в пятницу вечером отправили два гуманитарных поезда вместимостью 700 мест. Как раз туда и направляются чехи, чтобы помочь людям дальше.

«Ехать туда вслепую сейчас не имеет смысла. Может быть, позже, когда начнут приезжать люди, не имеющие никаких знакомых за границей. Большинство беженцев хотят развозить в основном по Польше, и в Пшемышле для этого есть возможности», — добавляет Хнило из Чехии. Он отвез группу людей в Катовице, еще одну в Краков и временно поселил одну женщину. Но она едет в Германию, чтобы встретиться со своими знакомыми.