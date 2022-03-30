Чехи едут на помощь Украине: Что происходит на украинской границе

Утром в пятницу Ян Гнило и его друг из Украины отправились к польско-украинской границе. В частности, на погранпереход Медыка, который является одним из основных пунктов назначения для беженцев. Они оба взяли по машине, чтобы взять с собой столько людей, сколько потребуется.
«Я могу забрать с собой шестерых, друг — четырех. У нас есть информация, что многие люди пришли пешком, мы можем им помочь. Но скорее едем на разведку», — сказал Хнило по телефону, когда они проезжали Краков (Польша).
Сам он находится на связи с другими волонтерами, которые ждут от него информации о том, есть ли смысл ехать на границу и помочь с транспортировкой в Чехию. Они уже нашли экстренное жилье для пассажиров, которых возьмут с собой, а затем будут искать для них место пребывания на более длительный срок — будут обращаться к людям в соцсетях.
«Попасть на таможню невозможно. Нам пришлось парковать машины примерно в километре от границы», — добавил с места Хнило.
Украинцев, которых не встречают знакомые на границе, польскими автобусами привозят в город Пшемышль, расположенный примерно в 10 километрах. Именно сюда Чешские железные дороги в пятницу вечером отправили два гуманитарных поезда вместимостью 700 мест. Как раз туда и направляются чехи, чтобы помочь людям дальше.
«Ехать туда вслепую сейчас не имеет смысла. Может быть, позже, когда начнут приезжать люди, не имеющие никаких знакомых за границей. Большинство беженцев хотят развозить в основном по Польше, и в Пшемышле для этого есть возможности», — добавляет Хнило из Чехии. Он отвез группу людей в Катовице, еще одну в Краков и временно поселил одну женщину. Но она едет в Германию, чтобы встретиться со своими знакомыми.
Добровольцы, которые едут «вслепую», все же нужны
По опыту другого волонтера — журналиста Яна Туны со словацко-украинской границы, сложилась ситуация, когда нужны даже те добровольцы, которые не едут ни за кем конкретным.
«Мы поехали туда специально, чтобы забрать людей, с которыми договорились, но во время поездки мы получили еще один запрос от женщины с ограниченными возможностями. Ее мы просто не смогли взять», — описывает он свою поездку в Вышне-Немецке, на украинской стороне которой находится город Ужгород.
Ему удалось договориться с другими волонтерами о транспортировке женщины, тем не менее, водители, едущие «вслепую», все еще нужны.
«Просто нужно будет подождать», — добавил он. По его словам, из-за недостатка мест в транспорте начали действовать мошенники. Они называют крайне высокие цены на свои услуги для беженцев за посадку на поезд или рейсовый автобус, чтобы добраться в словацкую глубинку, — таковы наши реалии.
Помимо них, на границу отправились и другие чехи, например, за членами своей семьи или друзьями. Радомир Элиаш тоже собирается туда поехать за своей знакомой и ее дочерью. Оба все еще находятся в пути из Киева на запад Украины, поэтому ждут указаний, когда и куда им следует прибыть.
«Решаю, выезжать ли мне сегодня вечером (в пятницу — прим. авт.) или утром. Но вся Украина — это зона боевых действий», — считает Илья.
Йиржи Елинек находится в противоположной ситуации, который ожидает, что семья из Украины приедет к нему в Среднюю Чехию.
«Последнее, что мы слышали — они успели покинуть Киев и направляются к границе», — описывает Елинек. У него есть недвижимость на реконструкции, которая может послужить временным жильем. Елинек прокомментировал, что они посмотрят, как будет развиваться ситуация в ближайшие две недели.
Что делать жителю Чехии, чтобы разместить у себя беженцев из Украины
Можно обратиться в Управление по делам беженцев Министерства внутренних дел Чешской Республики.
В настоящее время нужна помощь для коллективного размещения — от 20 и более комнат. Сообщить можно по электронной почте: [email protected]
В пятницу правительство запустило второй из четырех этапов плана помощи беженцам из Украины. На данный момент Чехия рассчитывает оказать помощь для пяти тысяч человек. По оценкам, для этого потребуется 1,5 миллиарда крон.
Источник: seznamzpravy.cz