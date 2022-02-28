Российским самолетам запрещено летать над Евросоюзом

Чехия, как и большинство стран ЕС, а также Канада и Великобритания закрыли небо для российских самолетов. Таким образом, государства отвечают на военную агрессию России против Украины.

Европейский Союз не допустит в свое воздушное пространство ни один российский или контролируемый Россией самолет. Об этом на пресс-конференции заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что блокировка воздушного пространства распространяется и на частные рейсы олигархов.

Первой страной, предпринявшей действия против России в рамках нового раунда санкций, стала Великобритания, запретившая взлеты и посадки известной российской авиакомпании «Аэрофлот» после российского вторжения в Украину — Москва отреагировала ответной реакцией на British Airways.

Чехия и Польша не только решили запретить посадку и взлет российских самолетов, но и перестали пускать их в свое воздушное пространство. То же самое сделали Болгария, Румыния, Словения и Литва с Латвией, что затруднило связь Москвы с Калининградской областью, анклавом между Польшей и Литвой.

Германия также присоединилась к этой мере и закрыла воздушное пространство для российских самолетов как минимум на три месяца с трех часов дня в воскресенье. Франция, Ирландия, страны Бенилюкса, Австрия и Канада также поддержали эту меру. На севере создается новая воздушная преграда для российского транспорта, что может затруднить полеты, в частности, из Санкт-Петербурга.

Дания, Швеция и Финляндия решили закрыть свое небо для российских самолетов. Последние две страны являются членами Евросоюза, но не НАТО, и именно в Стокгольме и Хельсинки на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла от заигрывания с идеей вступления в Североатлантический альянс.

О закрытии Финляндией воздушного пространства для российских самолетов сообщил в Twitter министр транспорта Тимо Харакка в воскресенье вечером.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz