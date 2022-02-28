Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.97
USD
22.34
RUB
0.21
UAH
0.74
Энциклопедия Карта Погода
02d 1 °C
Российским самолетам запрещено летать над Евросоюзом

Российским самолетам запрещено летать над Евросоюзом

420on.cz 1
Чехия, как и большинство стран ЕС, а также Канада и Великобритания закрыли небо для российских самолетов. Таким образом, государства отвечают на военную агрессию России против Украины.
Российским самолетам запрещено летать над Евросоюзом

Европейский Союз не допустит в свое воздушное пространство ни один российский или контролируемый Россией самолет. Об этом на пресс-конференции заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что блокировка воздушного пространства распространяется и на частные рейсы олигархов. 

Первой страной, предпринявшей действия против России в рамках нового раунда санкций, стала Великобритания, запретившая взлеты и посадки известной российской авиакомпании «Аэрофлот» после российского вторжения в Украину — Москва отреагировала ответной реакцией на British Airways. 

Чехия и Польша не только решили запретить посадку и взлет российских самолетов, но и перестали пускать их в свое воздушное пространство. То же самое сделали Болгария, Румыния, Словения и Литва с Латвией, что затруднило связь Москвы с Калининградской областью, анклавом между Польшей и Литвой.

Германия также присоединилась к этой мере и закрыла воздушное пространство для российских самолетов как минимум на три месяца с трех часов дня в воскресенье. Франция, Ирландия, страны Бенилюкса, Австрия и Канада также поддержали эту меру. На севере создается новая воздушная преграда для российского транспорта, что может затруднить полеты, в частности, из Санкт-Петербурга.

Дания, Швеция и Финляндия решили закрыть свое небо для российских самолетов. Последние две страны являются членами Евросоюза, но не НАТО, и именно в Стокгольме и Хельсинки на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла от заигрывания с идеей вступления в Североатлантический альянс.

О закрытии Финляндией воздушного пространства для российских самолетов сообщил в Twitter министр транспорта Тимо Харакка в воскресенье вечером. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 
Рассказать всем:
Темы
Россия Евросоюз Чехия самолёт авиакомпании украинцы Украина война
Читайте
по теме 
ON-LINE: Война в Украине
27.02.2022 19:03 Политика
ON-LINE: Война в Украине
5800
Матча не будет. Единогласный отказ Футбольной ассоциации Чехии играть с Россией
27.02.2022 18:49 Спорт
Матча не будет. Единогласный отказ Футбольной ассоциации Чехии играть с Россией
742
Чехия закрыла чешские аэропорты для российских авиакомпаний
25.02.2022 16:13 Общество
Чехия закрыла чешские аэропорты для российских авиакомпаний
5279
Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии
25.02.2022 15:16 Общество
Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии
6165
Последние новости:
28
февраля
В Чехии открыта линия психологической поддержки русскоговорящих иммигрантов
28.02.2022 08:18 Общество
В Чехии открыта линия психологической поддержки русскоговорящих иммигрантов
672
27
февраля
Матча не будет. Единогласный отказ Футбольной ассоциации Чехии играть с Россией
27.02.2022 18:49 Спорт
Матча не будет. Единогласный отказ Футбольной ассоциации Чехии играть с Россией
742
Около 80 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины в Праге
27.02.2022 18:16 Общество
Около 80 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины в Праге
2021
«Теперь у нас развязаны руки». Мнение Центра по борьбе с терроризмом в Чехии
27.02.2022 17:57 Политика
«Теперь у нас развязаны руки». Мнение Центра по борьбе с терроризмом в Чехии
2840
Правительство Чехии передаст Украине оружие еще на 400 млн крон
27.02.2022 15:06 Политика
Правительство Чехии передаст Украине оружие еще на 400 млн крон
715
Собирают контакты водителей в Чехии, готовых отправиться на границу. Как присоединиться к ним
27.02.2022 12:43 Политика
Собирают контакты водителей в Чехии, готовых отправиться на границу. Как присоединиться к ним
1897
Посольство Украины в Праге собирает гуманитарную помощь. Что нести и куда
27.02.2022 11:13 Политика
Посольство Украины в Праге собирает гуманитарную помощь. Что нести и куда
1416
Чехи помогают Украине — уже собрано более 150 миллионов крон
27.02.2022 10:08 Общество
Чехи помогают Украине — уже собрано более 150 миллионов крон
1273
Опрос: большинство чехов готовы принять беженцев из Украины
27.02.2022 09:55 Общество
Опрос: большинство чехов готовы принять беженцев из Украины
1138
26
февраля
Как из Чехии перечислить деньги в помощь Украине?
26.02.2022 18:30 Общество
Как из Чехии перечислить деньги в помощь Украине?
1649


Мобильная версия