Национальный банк Чехии планирует отозвать лицензию чешского Sberbank CZ

​Чешский национальный банк (CNB) предпринял шаги по отзыву лицензии Sberbank CZ. Причина — ухудшение положения банка и отток депозитов после того, как Россия начала военное вторжение в Украину.

Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе CNB. Одновременно чешскому Сбербанку запрещено управлять активами и пассивами, в том числе выдавать новые кредиты и принимать депозиты.

По мнению совета CNB, Sberbank CZ терпит крах и CNB не ожидает, что ситуация изменится в обозримом будущем. Поэтому были приняты вышеуказанные меры. Это не должно повлиять на стабильность чешского финансового сектора, говорится в сообщении Центробанка Чехии.

«Кризис ликвидности Sberbank CZ был вызван внешними, геополитическими событиями. Это обособленная и специфическая проблема банка, не являющаяся существенной с точки зрения отечественного банковского сектора. Чешский рынок остается одним из самых надежных и стабильных в Европе», — сказал глава CNB Йиржи Руснок.

Вклады клиентов банка, в том числе Сбербанка, застрахованы на сумму до 100 000 евро (приблизительно 2,5 миллиона крон) на одного вкладчика в одном банке.

Финансовая компенсация клиентам будет предоставлена ​​Системой гарантий финансового рынка, которая должна начать выплаты людям в течение семи рабочих дней после получения письменного уведомления ЧНБ о неспособности банка выполнить свои обязательства перед клиентами.

В Системе гарантий финансового рынка для выплаты депозитов, подлежащих страхованию, доступно в общей сложности 35 миллиардов чешских крон. «Я заверяю вкладчиков, что в гарантийной системе достаточно средств для удовлетворения всех законных требований о выплате возмещения по вкладам», — сказала Рената Кадлецова, исполнительный директор Гарантийной системы финансового рынка.

Источник: novinky.cz

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