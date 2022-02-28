Клиенты Сбербанка в Чехии не потеряют свои вклады. Эксперты советуют открыть счет в другом банке

Средства на счетах Sberbank CZ заморожены. Карты не работают, филиалы также закрыты.

В понедельник ЧНБ обнародовал предварительную меру, запрещающую Sberbank CZ распоряжаться своими активами, выдавать новые кредиты и принимать депозиты.

Sberbank CZ регулируется Национальным банком Чехии. По данным европейских регулирующих органов, Sberbank Europe, материнская компания Sberbank CZ, находится в состоянии банкротства или под его угрозой. Его ликвидность ухудшилась из-за российского вторжения в Украину.

Клиентам не стоит беспокоиться о своих банковских вкладах, потому что они застрахованы законом.

Ипотеки в Сбербанке

Что касается ипотек, то отмечают, что принципиальных изменений не будет — клиент, выплачивающий ипотечный кредит, должен будет погашать его и дальше — сообщили в Чешской банковской ассоциации. Задолженность по ипотеке впоследствии передадут другому банку.

«Последняя волна санкций в выходные все изменила», — сказал аналитик Cyrrus Томас Пфайлер. Если до выходных банкротство было маловероятно, то не теперь.

Он добавил, что российская материнская компания Сбербанк, вероятно, будет бороться с нехваткой ликвидности в иностранной валюте самостоятельно, и восстановление европейских операций возможно сейчас не будет приоритетом.

«С пятницы к нам обратились более двухсот клиентов Сбербанка с просьбой перейти на Česká Spořitelna. Мы обрабатываем заявки, однако [...] условия, на которых клиенты смогут перейти из Сбербанка в другие банки, будут зависеть от того, как Сбербанк будет реагировать на запросы банков. А также на каких условиях и когда Нацбанк Чехии в итоге отзовет лицензию. Уже предприняты шаги в этом направлении».

Застрахованные депозиты

«Вклады до 100 000 евро застрахованы», — добавил Даниэль Хорняк из Patron GO. С решающего дня, когда ЧНБ уведомит о неплатежеспособности финансового учреждения, выплата из гарантийного фонда начнется в течение семи рабочих дней.

«До суммы 100 тысяч евро накопления застрахованы по закону, поэтому клиенты не потеряют их ни при каких обстоятельствах. Также маловероятно, что они потеряют сбережения, даже если превысят эту сумму», — считает экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.



Начало возмещений

Система гарантий финансового рынка начнет возмещение вложений Sberbank CZ не позднее 9 марта 2022 года. Ожидаемая сумма выплат составит около 28,5 млрд чешских крон. Платежи клиентам будут производиться через выбранные филиалы Komerční banka.

Новые счета для социальных выплат

Минтруда сейчас ищет способ, чтобы направлять пенсии и пособия людям со счетами в Сбербанке. Об этом в Twitter заявил министр Мариан Юречка.

Пресс-секретарь министерства Ева Давидова сообщила, что точная процедура сейчас обсуждается и подготоваливается.

Источник: idnes.cz

Как поступить сейчас, если ранее вы пользовались счетом в Сбербанке

— Отслеживать ситуацию о неплатежеспособности Сбербанка можно на веб-сайте Чешского национального банка, а также на сайте Гарантийной системы финансового рынка в Чехии.

— Если у вас настроены регулярные платежи со счета Сбербанка (например, детские сады, страховка, инвестиции и т. д.), вам необходимо будет переводить деньги из другого банка.

— Если вы погашаете обязательства от Сбербанка перед кредитором (например, кредит от другой компании), необходимо немедленно связаться с ним и договориться, например, об отсрочке погашения до выплаты возмещения вкладов в Сбербанке. Или же оплатить с вашего другого банковского счета.

Будут ли работать платежные карты или другие платежные средства (например, чеки), выпущенные Сбербанком?

Предварительная мера не запрещает выполнение клиентских платежных операций, однако ограниченная возможность их осуществления зависит от текущей ситуации с ликвидностью банка, при этом конкретные условия ограничения постоянно обновляться банком.

Будут ли в будущем производиться запланированные исходящие платежи — постоянные поручения и коммунальные платежи?

Обеспечительная мера не запрещает выполнение платежных операций клиентов посредством постоянных поручений и безакцептных дебетовых списаний в пользу счетов в другом банке и других лиц.

Будут ли по-прежнему поступать платежи в Sberbank CZ?

Входящие платежи после даты вступления в силу обеспечительных мер приниматься не будут и будут возвращены на счета банков-отправителей. Необходимо связаться с плательщиком и договориться о других способах проведения транзакции, например, сообщить ему о другом счете в другом банке, на который должен быть произведен платеж.

Я ввел/а платежное поручение, которое Sberbank CZ не выполнил. Что будет с этим платежом?

Неуплаченные платежи возвращаются на счет Сбербанка. Временная мера не запрещает выполнение платежных операций клиентов, однако сумма операций может быть ограничена из-за ситуации с ликвидностью банка.

Должны ли клиенты также погашать ипотечные кредиты, предоставленные Sberbank CZ?

Обязательство перед Sberbank CZ сохраняется — клиент обязан погасить его в дальнейшем.

Если клиент настроил погашение кредита с расчетного счета в Sberbank CZ, на котором недостаточно средств, необходимо искать другой способ, поскольку прием дополнительных средств на счета в Sberbank CZ запрещен. Если в договоре не предусмотрена иная форма погашения, Sberbank CZ должен предложить иное решение. Должник не несет ответственности за задержку, если он не может выполнить свои обязательства из-за задержки со стороны Sberbank CZ.

Как насчет операционных корпоративных кредитов? Должны ли они быть погашены немедленно или они могут быть погашены в дальнейшем?

Это зависит от условий договора, но в целом срок действия обязательств не прекращается, и заемщики должны продолжать выплачивать кредит в соответствии с условиями договора.



Источник: mesec.cz