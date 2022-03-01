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Чехия хочет видеть Украину в ЕС. Земан призывает страны к переговорам

Чехия хочет видеть Украину в ЕС. Земан призывает страны к переговорам

anastasiia_kn 353
«Мы должны дать понять, что Украине в ЕС рады », — также заявил премьер-министр Чехии.
Чехия хочет видеть Украину в ЕС. Земан призывает страны к переговорам

Восемь президентов, в том числе Земан, призывают к переговорам о вступлении Украины в ЕС

Президенты восьми государств-членов Европейского Союза, в том числе Милош Земан, призвали к немедленному предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза и началу процесса переговоров о вступлении.

Украина, столкнувшись с военной агрессией России:

«Мы обращаемся к Евросоюзу за немедленным присоединением Украины по новой специальной процедуре», — сказал Зеленский.

Восемь президентов, включая Земана, призвали страны-члены ЕС оказать максимальную политическую поддержку Украине: «На этом критическом этапе мы вновь заявляем о нашей полной солидарности с Украиной и ее народом».

В понедельник премьер-министр Петр Фиала также поддержал усилия Украины по вступлению в Европейский Союз.

«Мы должны дать понять, что Украине в ЕС рады », — заявил премьер-министр Чехии.

«Хотя я сторонник стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации», — сказал Фиала. «На данном этапе мы должны дать понять, что Украина приветствуется в Европейском сообществе демократических стран», — подчеркнул премьер-министр Чехии.

 

Историк: idnes.cz

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