Чешская компания Jablotron заблокировала передачу данных для клиентов в России и Беларуси

​Из-за российской агрессии в отношении Украины чешский производитель систем охраны и безопасности Jablotron заблокировал услуги передачи данных для пользователей в России и Беларуси. Помимо прекращения поставок в Россию и Беларусь, Jablotron заблокирует услуги передачи данных для своих продуктов, которые ранее собирались в этих странах.

Об этом заявил основатель Jablotron Далибор Дедек. На практике это означает, что более 8000 пользователей будут уведомлены о расторжении договора об оказании услуг, поскольку Jablotron считает военную агрессию против Украины преступлением.

Таким образом, Jablotron призывает россиян не доверять Путину и пытается мотивировать их на протест. При этом Jablotron остановит передачу данных с сигнализаций на 60 пунктов центральной охраны в России.

«Я осознаю, что этот шаг не может переломить ситуацию. Когда мне было 11 лет, нашу страну оккупировали русские танки. Я не хотел бы больше испытывать ничего подобного. Поэтому мы не должны просто выражать протест и заботиться о беженцах. Мы должны сделать все, чтобы остановить агрессора», — подчеркнул Дедек.

По данным сервера Forbes, Jablotron также предложил размещение беженцам из Украины в своей базе отдыха в Весце в Мировой-под-Козаковем. По данным компании, здесь могут разместиться около 40 семей с детьми, есть детский сад и условия для приготовления пищи.

«На выходных мы также разместили детей наших украинских сотрудников, которые приехали к ним из Украины. Теперь они живут вместе в нашей горной хижине в Йизерках», — сказал Дедек.

Чешская компания Jablotron была основана в 1990 году и, помимо разработки и продажи электронных устройств безопасности и сигнализации, также предоставляет услуги по обеспечению безопасности. В настоящее время группа состоит из двадцати компаний, ее операционная прибыль в прошлом году составила около 880 миллионов крон, а выручка — 3,3 миллиарда крон.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: