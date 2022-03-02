Чешская компания Jablotron заблокировала передачу данных для клиентов в России и Беларуси

Об этом заявил основатель Jablotron Далибор Дедек. На практике это означает, что более 8000 пользователей будут уведомлены о расторжении договора об оказании услуг, поскольку Jablotron считает военную агрессию против Украины преступлением.
Таким образом, Jablotron призывает россиян не доверять Путину и пытается мотивировать их на протест. При этом Jablotron остановит передачу данных с сигнализаций на 60 пунктов центральной охраны в России.
«Я осознаю, что этот шаг не может переломить ситуацию. Когда мне было 11 лет, нашу страну оккупировали русские танки. Я не хотел бы больше испытывать ничего подобного. Поэтому мы не должны просто выражать протест и заботиться о беженцах. Мы должны сделать все, чтобы остановить агрессора», — подчеркнул Дедек.
По данным сервера Forbes, Jablotron также предложил размещение беженцам из Украины в своей базе отдыха в Весце в Мировой-под-Козаковем. По данным компании, здесь могут разместиться около 40 семей с детьми, есть детский сад и условия для приготовления пищи.
«На выходных мы также разместили детей наших украинских сотрудников, которые приехали к ним из Украины. Теперь они живут вместе в нашей горной хижине в Йизерках», — сказал Дедек.
Чешская компания Jablotron была основана в 1990 году и, помимо разработки и продажи электронных устройств безопасности и сигнализации, также предоставляет услуги по обеспечению безопасности. В настоящее время группа состоит из двадцати компаний, ее операционная прибыль в прошлом году составила около 880 миллионов крон, а выручка — 3,3 миллиарда крон.
Источник: novinky.cz
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