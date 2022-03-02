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Сенат Чехии хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости

Сенат Чехии хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости

420on.cz 766
Сенат Чехии хочет запретить гражданам и компаниям из России и Беларуси получать субсидии и контракты в Чехии из-за агрессии против Украины. Им могут также запретить распоряжаться недвижимостью на территории Чехии. Исключение будет сделано для тех, кто дистанцируется от агрессии против Украины.
Сенат Чехии хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости

62 из 64 сенаторов проголосовали за эту меру. Предложение также поддержал министр финансов Збынек Станюра (ODS), согласно которому рекомендация соответствует намерениям правительства.

Сенат также призвал к исключению из банковской системы SWIFT и альтернативных платформ всех российских и белорусских финансовых учреждений, а не только семи банков, как сейчас. Он также рекомендовал исключить возможность использования платежных систем Visa и MasterCard в Российской Федерации и Беларуси. «Я полностью согласен с предложенной резолюцией», — сказал Станюра.

Рекомендации были предложены комиссией Сената по надзору за предоставлением государственных средств. Его председатель Лукаш Вагенкнехт обосновал это необходимостью быть последовательным в санкциях против России и Белоруссии, со стороны которых Украина уже неделю подвергается военным атакам. По мнению сенатора, сторонникам режима Владимира Путина и Александра Лукашенко следует запретить доступ к госзаказам, субсидиям, инвестиционным стимулам или возвратной финансовой помощи, которую Еврокомиссия должна разрешить в рамках национальных санкций и вне санкций ЕС.

По его словам, исключение должны составлять те, кто дистанцируется от агрессии против Украины. В резолюции Сенат обязался в оперативном порядке обсудить возможные правительственные законопроекты по этому поводу.

Европейский Союз сегодня начал вводить санкции в отношении семи российских банков, которые он исключил из международной платежной системы SWIFT в ответ на вторжение России в Украину. В то же время ЕС ввел другие ранее утвержденные ограничения, в том числе запрет на продажу евро в Россию или какое-либо участие в проектах, связанных с Российским фондом прямых инвестиций (RDIF).

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
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