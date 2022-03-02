Сенат Чехии хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости

Сенат Чехии хочет запретить гражданам и компаниям из России и Беларуси получать субсидии и контракты в Чехии из-за агрессии против Украины. Им могут также запретить распоряжаться недвижимостью на территории Чехии. Исключение будет сделано для тех, кто дистанцируется от агрессии против Украины.

62 из 64 сенаторов проголосовали за эту меру. Предложение также поддержал министр финансов Збынек Станюра (ODS), согласно которому рекомендация соответствует намерениям правительства.

Сенат также призвал к исключению из банковской системы SWIFT и альтернативных платформ всех российских и белорусских финансовых учреждений, а не только семи банков, как сейчас. Он также рекомендовал исключить возможность использования платежных систем Visa и MasterCard в Российской Федерации и Беларуси. «Я полностью согласен с предложенной резолюцией», — сказал Станюра.

Рекомендации были предложены комиссией Сената по надзору за предоставлением государственных средств. Его председатель Лукаш Вагенкнехт обосновал это необходимостью быть последовательным в санкциях против России и Белоруссии, со стороны которых Украина уже неделю подвергается военным атакам. По мнению сенатора, сторонникам режима Владимира Путина и Александра Лукашенко следует запретить доступ к госзаказам, субсидиям, инвестиционным стимулам или возвратной финансовой помощи, которую Еврокомиссия должна разрешить в рамках национальных санкций и вне санкций ЕС.

По его словам, исключение должны составлять те, кто дистанцируется от агрессии против Украины. В резолюции Сенат обязался в оперативном порядке обсудить возможные правительственные законопроекты по этому поводу.

Европейский Союз сегодня начал вводить санкции в отношении семи российских банков, которые он исключил из международной платежной системы SWIFT в ответ на вторжение России в Украину. В то же время ЕС ввел другие ранее утвержденные ограничения, в том числе запрет на продажу евро в Россию или какое-либо участие в проектах, связанных с Российским фондом прямых инвестиций (RDIF).

Источник: ceskenoviny.cz

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