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Безработица в Чехии в январе составила 2,3%

Безработица в Чехии в январе составила 2,3%

420on.cz 167
Уровень безработицы в Чехии в январе достиг 2,3%. Это снижение по сравнению с прошлым годом на один процентный пункт.
Безработица в Чехии в январе составила 2,3%

Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления (ČSÚ).

Уровень безработицы среди мужчин достиг 2%, среди женщин — 2,6%. Доля наемных работников среди населения первом месяце текущего года достигла 75,2%.

«Занятость мужчин увеличилась в первый месяц года. Его общий показатель увеличился на 1,6% в годовом исчислении, что приводит к возвращению более высокой доли экономически активных людей на рынке труда», — сказала Илона Мендлова из Департамента труда, миграции и равных возможностей ČSÚ.

Данные по безработице в Чешской Республике публикует также Бюро по трудоустройству — по информации ведомства, в январе этот показатель был равен 3,6%. Евростат в свою очередь сообщил, что безработных в Чехии было 2,2%.

Источник: novinky.cz

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