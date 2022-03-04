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Central Group прекращает продажу квартир россиянам и белорусам, которые поддерживают российскую агрессию против Украины

Central Group прекращает продажу квартир россиянам и белорусам, которые поддерживают российскую агрессию против Украины

420on.cz 1361
​Чешская девелоперская компания Central Group решила прекратить предлагать и продавать квартиры во всех своих проектах гражданам России и Беларуси до дальнейшего уведомления. Исключение будет сделано для тех, кто письменно дистанцируется от политики своих правительств в отношении Украины.
Central Group прекращает продажу квартир россиянам и белорусам, которые поддерживают российскую агрессию против Украины

Об этом говорится в пресс-релизе компании. 

По словам основателя и главы Central Group Душана Куновского, отказ от агрессии важнее прибыли. «Это решение, конечно, будет иметь для нас значительные финансовые последствия, потому что россияне составляют значительный процент покупателей в наших проектах и всех других застройщиков в Праге. Но важнее прибыли в это кризисное время для нас выразить четкое неприятие агрессивной военной политики, угрожающей самой сути нашей западной цивилизации», — сказал Куновски.

Central Group предложила в помощь беженцам комплекс из трех коммерческих зданий площадью 12 000 квадратных метров нежилых помещений в Высочанах на Праге 9 в непосредственной близости от станции метро. По сообщению компании, бывшие помещения Komerční banka сейчас свободны и сразу же доступны для создания крупного центра помощи беженцам.

«Мы предложили наш административный комплекс в пользование государственным учреждениям и созданным некоммерческим обществам, занимающимся организацией помощи для беженцев. Сейчас ведутся интенсивные переговоры о его наиболее подходящем использовании. Мы готовы предоставить комплекс совершенно бесплатно, а также перечислить миллионы крон для решения нынешнего кризиса, связанного с наплывом беженцев», — сказал Куновски.

Central Group заявила, что в настоящее время у нее нет готовых свободных квартир, которые она могла бы предложить для временного размещения беженцев. Все около 600 предлагаемых квартир в семи районах Праги все еще находятся в стадии строительства. Готовые квартиры распродаются, а новые предлагаются очень медленно из-за сложного процесса получения разрешительных документов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
строительство покупка недвижимости Россия украинцы Украина война События на Украине Беларусь
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