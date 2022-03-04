Россиянам и украинцам принадлежит 24 518 компаний в Чехии

​Граждане России и Украины входят в тройку самых крупных иностранных владельцев чешских компаний. Российские и украинские предприниматели в Чехии владеют в общей сложности 24 518 компаниями.

«Украинцы более активны на нашем рынке, контролируя 12 581 компанию с уставным капиталом в 2,4 миллиарда крон. Предприниматели из России контролируют 11 937 компаний с уставным капиталом в 8,1 млрд крон», — говорит аналитик Dun & Bradstreet Петра Штепанова, добавляя, что наиболее частыми иностранными владельцами чешских компаний являются словаки, при этом второе место принадлежит украинцам, а третье — россиянам.

По более подробным данным, предприниматели из России и Украины чаще всего контролируют компании с годовой выручкой, не превышающей одного миллиона крон. В случае компаний с российскими собственниками это 92% компаний, с украинскими — 84%.

Большинство российских и украинских предпринимателей в Чехии работают в одних и тех же сферах деятельности — оптово-розничной торговле (36% россиян и 23% украинцев) и операциях с недвижимостью (34% россиян и 21% украинцев). Для компаний с российским капиталом следующим по популярности сегментом бизнеса являются услуги (11% компаний), производство (5%) и строительство (3%), а для украинских компаний третья по распространенности отрасль — строительство (16% компаний), далее идут услуги (14%), и обрабатывающая промышленность (7%).

Источник: stavebni-forum.cz

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