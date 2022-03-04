Конец тайных инвесторов из России. Санкции коснутся и чешского рынка недвижимости.

Отголоски войны в Украине слышны на европейском рынке недвижимости, включая чешский. После краха российского Сбербанка в Европе еще одним осложнением для агентств недвижимости, инвесторов и девелоперов является расширение лиц из санкционного списка Евросоюза и ужесточение контроля за сделками с недвижимостью в Чехии со стороны компаний и частных лиц из России и Беларусь.

«Продажи недвижимости затянутся», — говорит Иво Гавлас, владелец компании Gavlas. Согласно закону о борьбе с отмыванием денег, специалисты по недвижимости обязаны проверять, не заключают ли они сделки с теми, кто находится в европейском санкционном списке. «Это относится и к конечным владельцам. Поэтому сложно оценить, какого объема объектов недвижимости в Чехии это касается», — добавляет Гавлас.

То, что это не просто формальность, подтверждает недавняя процедура парламентской комиссии по контролю за деятельностью Финансово-аналитического управления (FAÚ). Во вторник комиссия призвала FAÚ принять «меры, ведущие к усилению контроля над финансовыми операциями и операциями с недвижимостью или транзакциями граждан и организаций Российской Федерации и Беларуси».

Обязанность проверять своих деловых партнеров распространяется как на агентов по недвижимости и маклеров, так и на застройщиков, продающих, например, частные квартиры, а также на крупные фонды недвижимости. «Это будет большой проблемой для рынка», — говорит Гавлас.

Например, в прошлом году его компания продала дворец в стиле модерн напротив Вржидельной колоннады в Карловых Варах. Его отправил на торги конкурсный управляющий компании Odis Company российских предпринимателей Александра и Николая Одинцовых.

Война и санкции против России, вероятно, увеличат предложение недвижимости, принадлежащей российским инвесторам, особенно в Карловых Варах. Количество домов и квартир продажу резко увеличились после кризиса 2014 года, но россияне предлагали недвижимость по высоким ценам, поэтому на рынке это не сильно отразилось. Вероятно, сейчас это изменится. Однако сложность будет заключаться в поиске реальных владельцев недвижимости.

Идентификация владельцев часто усложняется переводом кириллических имен. «Разная транслитерация названий на латиницу требует большего внимания при осмотре», — подтверждает Йиржи Кучера, директор агентства недвижимости Luxent - Exclusive Properties. Однако, по его словам, черный список из 700 человек, находящихся в настоящее время под санкциями, не такой уж большой, чтобы затягивать закрытие сделок.

Санкции коснутся и крупных сделок с коммерческой недвижимостью. «Мы пока не будем комментировать ситуацию», — говорится в заявлении пражского отделения консалтинговой компании по недвижимости CBRE.

Русские в Чехии часто ведут бизнес через компании, зарегистрированные в Люксембурге, Нидерландах, Великобритании или на Кипре. В этом случае происхождение капитала труднее доказать. Однако в последнее время многие игроки рынка недвижимости, обосновавшиеся на чешском рынке, также публично действовали от имени своей компании.

Например, больших планов не скрывает девелоперская компания Velska, которая готовит строительство квартир и офисов у будущей станции метро линии D «Ольбрахтова». Компания выставила на аукцион участки под строительство в 2020 году почти за полмиллиарда крон. Управляющий директор Velska — Олег Черемисин. Его имя может служить примером различных кириллических транскрипций. В Торговом реестре он фигурирует как Čeremisin и Cheremisin.

В последнее время очень заметна девелоперская компания Getberg, которая в основном предлагает жилье за ​​пределами Праги. Она принадлежит бизнесмену Егору Хлебникову. Квартиры и семейные дома в Праге и окрестностях также предлагает девелоперская группа Gartal предпринимателя Руслана Байрамова. В этой же сфере работает пражская компания Preco Group российского бизнесмена Павла Малышева.

Год назад на чешский рынок вышло российское агентство недвижимости Etagi, что переводится как Poschodí. Прага должна была стать трамплином для этой франчайзинговой сети, работающей в восьми странах, для дальнейшего расширения в Европе. Чешский сайт Etagi в настоящее время недоступен.

Источник: e15.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: