Цена на бензин в Чехии впервые превысила отметку в 40 крон

​Средние цены на топливо в Чехии 4 марта впервые превысили 40 крон за литр. Автозаправочные станции предлагают Natural 95 в среднем по цене 40,40 крон за литр.

Об этом свидетельствуют данные CCS, которая отслеживает цены на топливо с начала 2005 года.

По сравнению с предыдущей неделей, Natural 95 подорожал примерно на 3 кроны, а дизельное топливо — на 4 кроны. Для дизельного топлива это самый значительный недельный прирост с момента начала мониторинга. По данным CCS, цены на бензин росли быстрее, чем сейчас, только в начале сентября 2005 г.

Увеличение цен на топливо связан не только с ростом цен на нефть на мировых рынках, но и со значительным ослаблением кроны по отношению к доллару. Оба сценария спровоцировали военные действия в Украине.

Цена на нефть приблизилась к 120 долларам за баррель в четверг, в то время как чешская валюта ослабла и сейчас торгуется на уровне 23 крон за доллар, сообщила компания Axigon.

Самое дорогое топливо в Праге. Средняя цена литра бензина и дизельного топлива в мегаполисе в настоящее время приближается к 41 кроне. Самое дешевое топливо — в южной Чехии, где литр бензина стоит 39,62 кроны.

Год назад литр бензина в Чехии стоил в среднем 29,50 крон, а литр дизельного топлива — 28,20 крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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