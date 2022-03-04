Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.72
USD
23.63
RUB
0.21
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
13d 2 °C
Цена на бензин в Чехии впервые превысила отметку в 40 крон

Цена на бензин в Чехии впервые превысила отметку в 40 крон

420on.cz 400
​Средние цены на топливо в Чехии 4 марта впервые превысили 40 крон за литр. Автозаправочные станции предлагают Natural 95 в среднем по цене 40,40 крон за литр.
Цена на бензин в Чехии впервые превысила отметку в 40 крон

Об этом свидетельствуют данные CCS, которая отслеживает цены на топливо с начала 2005 года.

По сравнению с предыдущей неделей, Natural 95 подорожал примерно на 3 кроны, а дизельное топливо — на 4 кроны. Для дизельного топлива это самый значительный недельный прирост с момента начала мониторинга. По данным CCS, цены на бензин росли быстрее, чем сейчас, только в начале сентября 2005 г.

Увеличение цен на топливо связан не только с ростом цен на нефть на мировых рынках, но и со значительным ослаблением кроны по отношению к доллару. Оба сценария спровоцировали военные действия в Украине.

Цена на нефть приблизилась к 120 долларам за баррель в четверг, в то время как чешская валюта ослабла и сейчас торгуется на уровне 23 крон за доллар, сообщила компания Axigon.

Самое дорогое топливо в Праге. Средняя цена литра бензина и дизельного топлива в мегаполисе в настоящее время приближается к 41 кроне. Самое дешевое топливо — в южной Чехии, где литр бензина стоит 39,62 кроны.

Год назад литр бензина в Чехии стоил в среднем 29,50 крон, а литр дизельного топлива — 28,20 крон.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Рассказать всем:
Темы
Чехия бензин цены инфляция Украина
Читайте
по теме 
Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью
04.03.2022 15:40 Общество
Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью
155
Беженцы в Чехии смогут получать пособие в размере 5000 крон
04.03.2022 13:55 Общество
Беженцы в Чехии смогут получать пособие в размере 5000 крон
912
«Не разрушайте наше будущее». Создана петиция против запрета студенческих виз для граждан РФ
04.03.2022 11:41 Экономика
«Не разрушайте наше будущее». Создана петиция против запрета студенческих виз для граждан РФ
1827
Конец тайных инвесторов из России. Санкции коснутся и чешского рынка недвижимости.
04.03.2022 10:45 Экономика
Конец тайных инвесторов из России. Санкции коснутся и чешского рынка недвижимости.
2417
Последние новости:
04
марта
Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью
04.03.2022 15:40 Общество
Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью
155
Беженцы в Чехии смогут получать пособие в размере 5000 крон
04.03.2022 13:55 Общество
Беженцы в Чехии смогут получать пособие в размере 5000 крон
912
Транспорт в Праге задерживается из-за снегопада. Произошли десятки аварий
04.03.2022 13:15 Общество
Транспорт в Праге задерживается из-за снегопада. Произошли десятки аварий
346
«Не разрушайте наше будущее». Создана петиция против запрета студенческих виз для граждан РФ
04.03.2022 11:41 Экономика
«Не разрушайте наше будущее». Создана петиция против запрета студенческих виз для граждан РФ
1827
Конец тайных инвесторов из России. Санкции коснутся и чешского рынка недвижимости.
04.03.2022 10:45 Экономика
Конец тайных инвесторов из России. Санкции коснутся и чешского рынка недвижимости.
2417
В Праге состоится прямой эфир с президентом Украины
04.03.2022 09:52 Политика
В Праге состоится прямой эфир с президентом Украины
760
Чехия хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости
04.03.2022 09:21 Политика
Чехия хочет запретить России и Беларуси доступ к контрактам и недвижимости
2796
В ЕС договорились об экстренной защите украинцев. Чехия открывает доступ на рынок труда
04.03.2022 09:06 Политика
В ЕС договорились об экстренной защите украинцев. Чехия открывает доступ на рынок труда
1239
Россиянам и украинцам принадлежит 24 518 компаний в Чехии
04.03.2022 08:53 Экономика
Россиянам и украинцам принадлежит 24 518 компаний в Чехии
1034
Central Group прекращает продажу квартир россиянам и белорусам, которые поддерживают российскую агрессию против Украины
04.03.2022 08:34 Экономика
Central Group прекращает продажу квартир россиянам и белорусам, которые поддерживают российскую агрессию против Украины
1361


Мобильная версия