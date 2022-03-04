«Не разрушайте наше будущее». Создана петиция против запрета студенческих виз для граждан РФ

«Мы просим вас отменить или изменить эту резолюцию, которая разрушает наши жизни, жизни тысяч русских молодых и проевропейски настроенных людей. Не мы начали эту войну, мы категорически против вмешательства в дела других государств, это не наша война, мы ее не ведем», — говорится в петиции.

Начался сбор голосов для петиции «Разрешить выдачу виз с целью обучения в чешских вузах гражданам РФ». В ней говорится следующее:

«Мы, студенты из-за рубежа, уже давно сформировали большую часть чешского академического сообщества. По разным статистическим данным, от 15 до 17% студентов чешских вузов — иностранцы, из них около 15 процентов (7000 человек в год) — граждане Российской Федерации.

[...] мы бежим от Российской Федерации. Это так называемая путинская «стабильность», которая на практике означает для молодого и активного человека угрозу нарастания цензуры, ощущение постоянной опасности преследования, стыда за властный произвол своего государства. Это лишь некоторые из множества других причин, которые мешают нам жить в сегодняшней России.

25 февраля 2022 г. Правительство Чешской Республики приняло Постановление № 180/22, которым прекращается прием и обработка заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации. Этим шагом правительство Чехии отреагировало на вторжение российской армии в Украину.

Уважаемые конституционные чиновники, мы просим вас отменить или изменить эту резолюцию, которая разрушает наши жизни, жизни тысяч русских молодых и проевропейски настроенных людей. Не мы начали эту войну, мы категорически против вмешательства в дела других государств, это не наша война, мы ее не ведем.

Подавляющее большинство из нас и наших родителей никогда не избирали нынешних представителей государственной власти Российской Федерации, они нас не представляют, и мы не хотим иметь ничего общего с их постыдным поведением. Таким образом, мы не представляем никакой опасности для национальной безопасности Чешской Республики.

Мы люди, разделяющие европейские ценности. К сожалению, постановление правительства от 25 февраля сильно влияет на нас. Эта резолюция заставит тысячи молодых россиян остаться дома и отказаться от своей давней мечты о будущем в европейской демократии.

Если это постановление останется в силе, то в этом году тысячи молодых россиян, изучавших чешский язык заочно и в настоящее время готовящихся к вступительным экзаменам в чешские вузы, лишатся будущего в Европе из-за российских государственных деятелей.

[...]

Их матери и отцы, их бабушки и дедушки, а также их учителя чешского и других предметов также просят вас отменить или изменить это постановление».



Источник: petice.com