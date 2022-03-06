Из-за инфляции средняя заработная плата в Чехии снизилась

По мнению экономистов, высокая инфляция будет обесценивать рост заработной платы в течение всего этого года.
В третьем квартале средняя заработная плата в Чешской Республике выросла на 5,7% — до 37 499 крон. При этом две трети работников в Чехии не получают средней заработной платы. В валовом выражении работники получили в среднем на 2012 крон больше, чем год назад. С учетом роста потребительских цен доходы выросли на 1,5%.
«Быстрый рост потребительских цен в этом году окажет очень негативное влияние на рост реальной заработной платы, который будет отрицательным. Инфляционные риски, почти наверняка снижение реальной заработной платы в этом году будет значительно глубже, чем в 2012 и 2013 годах, и, к сожалению, также увеличивается вероятность слабого экономического роста или даже рецессии», — сказал Мирослав Новак, аналитик Akcent.
Источник: ceskenoviny.cz