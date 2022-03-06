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Из-за инфляции средняя заработная плата в Чехии снизилась

Из-за инфляции средняя заработная плата в Чехии снизилась

420on.cz 289
​Рост средней заработной платы немного замедлился в четвертом квартале прошлого года, но по-прежнему остается на уровне 5%. Однако с учетом инфляции, которая резко выросла в конце прошлого года, доходы населения упали, следует из оценок аналитиков. Они ожидают, что средняя заработная плата вырастет на 4,9-5,6% по итогам прошлого года. Однако в реальном выражении с учетом инфляции средняя зарплата снизится на 0,5-1,2%.
Из-за инфляции средняя заработная плата в Чехии снизилась

По мнению экономистов, высокая инфляция будет обесценивать рост заработной платы в течение всего этого года.

В третьем квартале средняя заработная плата в Чешской Республике выросла на 5,7% — до 37 499 крон. При этом две трети работников в Чехии не получают средней заработной платы. В валовом выражении работники получили в среднем на 2012 крон больше, чем год назад. С учетом роста потребительских цен доходы выросли на 1,5%.

«Быстрый рост потребительских цен в этом году окажет очень негативное влияние на рост реальной заработной платы, который будет отрицательным. Инфляционные риски, почти наверняка снижение реальной заработной платы в этом году будет значительно глубже, чем в 2012 и 2013 годах, и, к сожалению, также увеличивается вероятность слабого экономического роста или даже рецессии», — сказал Мирослав Новак, аналитик Akcent.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
зарплата Чехия статистика инфляция
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