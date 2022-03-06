Чехи массово скупают йод. Эксперты говорят, что не стоит

Чехи считают, что йод защитит их от радиации в случае ядерной атаки, но эксперты в этом сомневаются. Государственное управление по ядерной безопасности также напомнило в понедельник, что таблетки действуют как профилактика, в частности, в случае аварий на атомных электростанциях.

Чехи массово скупают йод. Например, в Клинической больнице «У Святой Анны» в Брно есть три аптеки и ни в одной из них йода в наличии уже нет.

В Твиттере Дана Нрабова, чешский физик-ядерщик и председатель Государственного управления ядерной безопасности, предупреждает:

«Вы много спрашиваете о таблетках йода в комментариях. Такая защита от радиации при использовании (не дай бог) ядерного оружия в принципе бесполезна», — написала Драбова. — «Не употребляйте йод как превентивную меру. Если в воздухе нет радиоактивного йода, то это не поможет. Вы лишь только ухудшите функцию щитовидной железы».

«Есть риск передозировки, ничего в этом хорошего нет. В то же время есть риск, что его будет принимать человек, которому йод противопоказан», — заявила пресс-секретарь Чешской палаты фармацевтов Микаэла Бажантова.

Государственное управление по ядерной безопасности постоянно следит за ситуацией в Украине. Повода для серьезных опасений или паники пока нет.

Источник: cnn.iprima.cz