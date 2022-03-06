Чехи массово скупают йод. Эксперты говорят, что не стоит

Чехи массово скупают йод. Например, в Клинической больнице «У Святой Анны» в Брно есть три аптеки и ни в одной из них йода в наличии уже нет.
В Твиттере Дана Нрабова, чешский физик-ядерщик и председатель Государственного управления ядерной безопасности, предупреждает:
«Вы много спрашиваете о таблетках йода в комментариях. Такая защита от радиации при использовании (не дай бог) ядерного оружия в принципе бесполезна», — написала Драбова. — «Не употребляйте йод как превентивную меру. Если в воздухе нет радиоактивного йода, то это не поможет. Вы лишь только ухудшите функцию щитовидной железы».
«Есть риск передозировки, ничего в этом хорошего нет. В то же время есть риск, что его будет принимать человек, которому йод противопоказан», — заявила пресс-секретарь Чешской палаты фармацевтов Микаэла Бажантова.
Государственное управление по ядерной безопасности постоянно следит за ситуацией в Украине. Повода для серьезных опасений или паники пока нет.
Источник: cnn.iprima.cz