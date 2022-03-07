Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.84
USD
23.79
RUB
0.22
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
04d 1 °C
Средняя заработная плата в Чехии составила 40135 крон в четвертом квартале прошлого года

Средняя заработная плата в Чехии составила 40135 крон в четвертом квартале прошлого года

420on.cz 36
Средняя заработная плата в Чешской Республике увеличилась на 4% в годовом исчислении — до 40 135 чешских крон в последнем квартале прошлого года. Однако в реальном выражении с учетом роста потребительских цен средняя зарплата снизилась на 2%.
Средняя заработная плата в Чехии составила 40135 крон в четвертом квартале прошлого года

За весь 2021 год заработная плата увеличилась на 6,1% — до 37 839 крон. В реальном выражении это был рост на 2,2%, следует из данных, опубликованных сегодня Чешским статистическим управлением. При этом две трети работников в Чехии не получают даже средней заработной платы.

В четвертом квартале заработная плата больше всего выросла в сфере недвижимости — на 14,25%. Работники, занимающиеся размещением, питанием и гостиничным бизнесом, получали на 9,7% больше. Напротив, заработная плата в сфере здравоохранения и социального обеспечения снизилась на 8,15%. Аналитики указали, что это связано со сравнением с 2020 годом, когда были выплачены вознаграждения за первую волну эпидемии коронавируса.

Источник: ceskenoviny.cz

  • Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – полезная информация в видео формате

  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

  • Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
Чехия статистика зарплата работа
Читайте
по теме 
Глава правительства Чехии: Путин не будет применять ядерное оружие. Это был бы конец для России
07.03.2022 09:40 Политика
Глава правительства Чехии: Путин не будет применять ядерное оружие. Это был бы конец для России
444
В Чехии уже около 100 000 беженцев из Украины
07.03.2022 09:12 Общество
В Чехии уже около 100 000 беженцев из Украины
453
Правительство Чехии рассмотрит экстренные меры в связи с резким подорожанием бензина
07.03.2022 08:23 Экономика
Правительство Чехии рассмотрит экстренные меры в связи с резким подорожанием бензина
582
«Затопек» признан лучшим чешским фильмом 2021 года
06.03.2022 19:34 Культура
«Затопек» признан лучшим чешским фильмом 2021 года
662
Последние новости:
07
марта
Глава правительства Чехии: Путин не будет применять ядерное оружие. Это был бы конец для России
07.03.2022 09:40 Политика
Глава правительства Чехии: Путин не будет применять ядерное оружие. Это был бы конец для России
444
В Чехии уже около 100 000 беженцев из Украины
07.03.2022 09:12 Общество
В Чехии уже около 100 000 беженцев из Украины
453
Правительство Чехии рассмотрит экстренные меры в связи с резким подорожанием бензина
07.03.2022 08:23 Экономика
Правительство Чехии рассмотрит экстренные меры в связи с резким подорожанием бензина
582
06
марта
«Затопек» признан лучшим чешским фильмом 2021 года
06.03.2022 19:34 Культура
«Затопек» признан лучшим чешским фильмом 2021 года
662
Россияне в Чехии не прекращают помощь Украине. Даже под угрозой тюрьмы
06.03.2022 18:01 Политика
Россияне в Чехии не прекращают помощь Украине. Даже под угрозой тюрьмы
3193
Чешские СМИ сообщают: В России задержано более 1750 протестующих
06.03.2022 16:31 Политика
Чешские СМИ сообщают: В России задержано более 1750 протестующих
1272
Чехи массово скупают йод. Эксперты говорят, что не стоит
06.03.2022 15:45 Экономика
Чехи массово скупают йод. Эксперты говорят, что не стоит
2475
МИД Чехии: дипломаты консульств России должны покинуть Чехию до 12 марта
06.03.2022 15:17 Политика
МИД Чехии: дипломаты консульств России должны покинуть Чехию до 12 марта
2055
«Путин нам не президент». Россияне в Чехии поддерживают Украину
06.03.2022 14:16 Политика
«Путин нам не президент». Россияне в Чехии поддерживают Украину
2145
Из-за инфляции средняя заработная плата в Чехии снизилась
06.03.2022 09:22 Экономика
Из-за инфляции средняя заработная плата в Чехии снизилась
5458


Мобильная версия