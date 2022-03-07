Средняя заработная плата в Чехии составила 40135 крон в четвертом квартале прошлого года

Средняя заработная плата в Чешской Республике увеличилась на 4% в годовом исчислении — до 40 135 чешских крон в последнем квартале прошлого года. Однако в реальном выражении с учетом роста потребительских цен средняя зарплата снизилась на 2%.

За весь 2021 год заработная плата увеличилась на 6,1% — до 37 839 крон. В реальном выражении это был рост на 2,2%, следует из данных, опубликованных сегодня Чешским статистическим управлением. При этом две трети работников в Чехии не получают даже средней заработной платы.

В четвертом квартале заработная плата больше всего выросла в сфере недвижимости — на 14,25%. Работники, занимающиеся размещением, питанием и гостиничным бизнесом, получали на 9,7% больше. Напротив, заработная плата в сфере здравоохранения и социального обеспечения снизилась на 8,15%. Аналитики указали, что это связано со сравнением с 2020 годом, когда были выплачены вознаграждения за первую волну эпидемии коронавируса.

Источник: ceskenoviny.cz