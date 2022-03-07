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Мошенники в Чехии вымогают конфиденциальные данные российских и украинских клиентов банков

Мошенники в Чехии вымогают конфиденциальные данные российских и украинских клиентов банков

anastasiia_kn 656
Частота случаев мошенничества резко возросла за последние недели. Причиненный ущерб составляет порядка миллионов крон.
Мошенники в Чехии вымогают конфиденциальные данные российских и украинских клиентов банков

Текущая геополитическая ситуация широко используется мошенниками, целью которых являются клиенты отечественных банков, прежде всего русскоязычные и украиноязычные граждане. Мошенники извлекают выгоду из невнимательности клиентов и страха за будущее и под предлогом того, что их деньги в опасности, вынуждают их раскрывать конфиденциальную информацию, чтобы воспользоваться в своих целях, — сообщила Чешская банковская ассоциация (ČBA).

Поэтому ассоциация настоятельно напоминает, что если банки заподозрят угрозу для вкладов клиентов, они могут сами заблокировать счет. Сами банки никогда не просят клиента поделиться конфиденциальными данными или перевести деньги на сомнительные счета или криптовалюты.

Мошенничество представляет собой телефонные звонки, когда звонящий представляется сотрудником банка, обнаружившим взлом счета или нестандартные операции у клиента, которому звонит. Под предлогом того, что его сбережения находятся под угрозой, он заставляет его раскрыть конфиденциальные данные, такие как пароль к интернет-банкингу и т.д.

Поэтому ассоциация настоятельно напоминает клиентам банков быть особенно осторожными и ни в коем случае не раскрывать конфиденциальные данные по телефону или электронной почте.

«Если клиент не уверен, звонит ли ему его банк, лучше завершить звонок и обратиться на официальную телефонную линию банка или в полицию Чехии», — предупредили в ассоциации.

Источник: novinky.cz

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Темы
банки мошенничество Чехия Украина Россия
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