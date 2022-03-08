Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.5
USD
23.41
RUB
0.17
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Уровень безработицы в Чехии в феврале составил 3,5%

Уровень безработицы в Чехии в феврале составил 3,5%

420on.cz 215
​В феврале уровень безработицы в Чехии немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,5%. В отделениях занятости на учете состояли 263 433 человека, ищущих работу, что примерно на 3 600 человек меньше, чем в январе.
Уровень безработицы в Чехии в феврале составил 3,5%

Вакансий, наоборот, стало больше — в феврале работодатели предложили 363 917, а в январе примерно на 12 200 меньше. Это следует из данных, опубликованных Министерством труда. 

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Пардубицком крае, где безработными являются 2,6% населения. Напротив, в Устецком крае этот показатель самый высокий в Чешской республике и составляет 5,3%.

В феврале прошлого года уровень безработицы в стране составлял 4,3%, а в феврале 2020 года, до начала эпидемии коронавируса, — 3%.

«Что касается перспектив на ближайшие месяцы, то все будет зависеть от текущей ситуации с пандемией и связанных с ней мер безопасности. Война в Украине, скорее всего, отразится на рынке труда», — полагает Виктор Наймон, генеральный директор чешского Бюро труда.

Сотрудники Бюро по трудоустройству общаются с работодателями, которые предлагают вакансии для мигрантов из Украины, и связываются с другими компаниями — потенциальными работодателями. «В настоящее время мы регистрируем почти 13 тысяч таких вакансий», — добавил Наймон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – обсуждение новостей и дискуссии
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
безработица работа Чехия украинцы Украина статистика
Читайте
по теме 
Безработица в Чехии в январе составила 2,3%
03.03.2022 11:30 Экономика
Безработица в Чехии в январе составила 2,3%
919
Уровень безработицы в Чехии в январе вырос незначительно
08.02.2022 09:40 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в январе вырос незначительно
1022
Чешская почта сократит 669 менеджеров и офисных сотрудников
22.01.2022 10:19 Экономика
Чешская почта сократит 669 менеджеров и офисных сотрудников
2148
Минфин Чехии опубликовал прогноз на 2022 год: ожидается высокая инфляция и медленный экономический рост
21.01.2022 09:13 Экономика
Минфин Чехии опубликовал прогноз на 2022 год: ожидается высокая инфляция и медленный экономический рост
7859
Последние новости:
08
марта
Чешские СМИ сообщают: Как россияне переживают санкции. Говорят о геноциде и необходимости выстоять
08.03.2022 13:49 Политика
Чешские СМИ сообщают: Как россияне переживают санкции. Говорят о геноциде и необходимости выстоять
82
Чехия предложит беженцам привиться бесплатно
08.03.2022 12:51 Политика
Чехия предложит беженцам привиться бесплатно
183
Даже средний класс в Чехии не сможет платить за газ втрое больше
08.03.2022 12:22 Экономика
Даже средний класс в Чехии не сможет платить за газ втрое больше
562
Респираторы останутся в общественном транспорте и медицинских учреждениях
08.03.2022 11:49 Политика
Респираторы останутся в общественном транспорте и медицинских учреждениях
515
В спортивных штанах и без телефона. Чешский миф об «идеальном» беженце
08.03.2022 11:17 Политика
В спортивных штанах и без телефона. Чешский миф об «идеальном» беженце
1240
Германия не поддержала запрет на импорт российских нефти и газа
08.03.2022 11:07 Экономика
Германия не поддержала запрет на импорт российских нефти и газа
451
В Чехии появился загадочный символ «Z»
08.03.2022 09:22 Политика
В Чехии появился загадочный символ «Z»
1769
В Чехии началась инвентаризация российского имущества
08.03.2022 08:40 Экономика
В Чехии началась инвентаризация российского имущества
2090
07
марта
Земан принял решение наградить орденом Белого льва президента Зеленского
07.03.2022 20:54 Политика
Земан принял решение наградить орденом Белого льва президента Зеленского
1426
В Праге 12 марта пройдет фестиваль супов Polívkování 2022
07.03.2022 20:05 Общество
В Праге 12 марта пройдет фестиваль супов Polívkování 2022
847


Мобильная версия