Уровень безработицы в Чехии в феврале составил 3,5%

​В феврале уровень безработицы в Чехии немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,5%. В отделениях занятости на учете состояли 263 433 человека, ищущих работу, что примерно на 3 600 человек меньше, чем в январе.

Вакансий, наоборот, стало больше — в феврале работодатели предложили 363 917, а в январе примерно на 12 200 меньше. Это следует из данных, опубликованных Министерством труда.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Пардубицком крае, где безработными являются 2,6% населения. Напротив, в Устецком крае этот показатель самый высокий в Чешской республике и составляет 5,3%.

В феврале прошлого года уровень безработицы в стране составлял 4,3%, а в феврале 2020 года, до начала эпидемии коронавируса, — 3%.

«Что касается перспектив на ближайшие месяцы, то все будет зависеть от текущей ситуации с пандемией и связанных с ней мер безопасности. Война в Украине, скорее всего, отразится на рынке труда», — полагает Виктор Наймон, генеральный директор чешского Бюро труда.

Сотрудники Бюро по трудоустройству общаются с работодателями, которые предлагают вакансии для мигрантов из Украины, и связываются с другими компаниями — потенциальными работодателями. «В настоящее время мы регистрируем почти 13 тысяч таких вакансий», — добавил Наймон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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