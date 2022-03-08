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Германия не поддержала запрет на импорт российских нефти и газа

Германия не поддержала запрет на импорт российских нефти и газа

420on.cz 451
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы США и Украины запретить импорт российской нефти и газа в рамках международных санкций. Он сказал, что Европа не может обойтись без них.
Германия не поддержала запрет на импорт российских нефти и газа

«Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций», — сказал Шольц, сообщает Politico. «На данный момент невозможно никаким другим образом обеспечить Европу энергией для отопления, транспорта, производства электроэнергии и промышленности», — пояснил Шольц, отвечая на вопрос, почему Европа не запретит импорт нефти и газа из России. «Это необходимо для предоставления государственных услуг и повседневной жизни наших граждан», — сказал канцлер.

Украинское правительство при поддержке ряда американских и европейских политиков утверждало, что Запад должен прекратить импортировать российские нефть и газ, чтобы прекратить финансирование войны против Украины.

Шольц сказал, что его правительство и европейские партнеры в течение нескольких месяцев «усердно работали», чтобы найти альтернативу российским поставкам, но добавил, что «это не может произойти в одночасье».

Канцлер выступил на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и ЕС «активно ведут переговоры» о запрете на импорт российской нефти. По данным местных СМИ, к ним должна была присоединиться Япония.

Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что его правительство не поддержит никаких санкций против энергетического сектора России. Он упомянул, что существующие санкции, введенные против России, нанесли ущерб венгерской экономике.

Источник: novinky.cz

 

 

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Германия газ Россия Европа События на Украине
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