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Даже средний класс в Чехии не сможет платить за газ втрое больше

Даже средний класс в Чехии не сможет платить за газ втрое больше

420on.cz 562
Оптовая цена на газ 7 марта установила исторический рекорд — виной тому российское вторжение в Украину. При этом газ по-прежнему поступает в Европу, как и до российского вторжения, но рынок опасается перебоев с поставками, которые могут привести к еще большему росту цен.
Даже средний класс в Чехии не сможет платить за газ втрое больше

Год назад цены на газ были на уровне 20 евро за мегаватт-час, сейчас – 345 евро, то есть в десять раз больше. Трехкратное увеличение оптовой цены на газ отразится на ценах для потребителей.

«Если российско-украинский конфликт не будет разрешен к лету, правительству придется перейти к военной экономике с вмешательством регулирующих органов», — сказал в интервью директор Ассоциации независимых поставщиков энергии Йиржи Гавор.

Как повлияет на рынок текущий рост цен на газ? Как это отразится на клиентах? 

Поставщики точно не поднимут цены сразу, но это обязательно отразится на потребительских ценах рано или поздно. Рост цен, конечно, почувствуют и наши клиенты. Однако я не думаю, что цены на газ для конечного потребителя вырастут втрое. Однако оптовые цены могут вырасти еще больше, если поставки российского газа прекратятся. Затем цены могут подняться до астрономических высот.

Текущие цены превышают затраты на сжиженный природный газ, а также затраты нынешних поставщиков газа. Эта стоимость просто выражает риск и последствия поставки газа. Цена уже не имеет ничего общего со стоимостью поставки газа.

Не берусь сказать, как увеличатся цены, потому что у нас нет прецедента в истории. У нас нет конкретного примера полного прекращения поставок газа из России. Рынок уже заранее реагирует на абсолютное прекращение подачи газа, и никто не знает, произойдет ли это со стороны России или за счет санкций со стороны Евросоюза и США.

Если бы оптовые цены продолжали расти, могло бы государство ввести регулирование цен?

Не только Чехия, но и вся Европа не может позволить себе перевести текущие оптовые цены в окончательные. В этом случае потребуется вмешательство государства. Пришлось бы прибегнуть к комплексным мерам, чтобы цены были приемлемыми для покупателей, а главное — реальными. Даже средний класс не смог бы платить тройную цену за газ, по которой он сейчас продается на рынке.

Есть ли у нас вообще запасы газа, как, например, нефти?

К сожалению, у нас нет стратегических запасов газа, поэтому цены на газ такие напряженные и экстремальные. Например, во время пандемии у поставщиков газа были излишки и очень низкие цены.

Резервы газа Европе, а значит, и Чехии, никогда не были нужны, потому что поставки газа никогда не прерывались, но теперь это придется изменить. У нас есть только подземные резервуары для хранения газа, но они не предназначены для покрытия перерывов в поставках. Сейчас газа хватит до конца отопительного сезона и для уязвимых потребителей, таких как домохозяйства, больницы, социальные учреждения и т. п.

Могут ли экстремальные цены на газ стать причиной банкротства поставщика газа?

Да, без сомнения. После падения Bohemia Energy мы живем в период очень высоких цен на газ. Цены в первые два месяца были ниже 100 евро за МВтч. Однако трейдеры не успели накопить финансовые резервы и с осени находятся под постоянным финансовым давлением. Более чем вероятно, что при таких экстремальных ценах поставщики могут начать сдавать лицензии и банкротиться.

Это будут небольшие поставщики или поставщики последней инстанции тоже в опасности?

Будем надеяться, что крупным поставщикам последней инстанции это не грозит, ведь они имеют хорошую финансовую базу. А в случае каких-либо финансовых затруднений они могли без труда обратиться в банки, чтобы они одолжили им. Однако для мелких поставщиков это может стать проблемой, поскольку банки уже очень строго оценивают их финансирование.

Как часто поставщики покупают газ? По каким ценам они торгуют?

К 2022 году большинство поставщиков уже закупили газ, в основном от 80 до 90%, а затем покупают оставшийся газ по текущим ценам. Крупные поставщики теперь вынуждены покупать газ на 2023 год в период чрезвычайно высоких цен.

Если бы военная ситуация длилась несколько месяцев и цены были чрезвычайно высокими в течение нескольких месяцев, инфляция была бы двузначной. Банкиры попытаются снизить инфляцию, но рост цен на энергоносители сильно мешает их усилиям. Лучшая надежда на разрешение энергетического кризиса — это окончание войны в Украине. В противном случае цены на энергоносители будут продолжать расти.

Можно ли вообще ожидать чего-то положительного (в контексте энергетики)?

Отопительный сезон мы точно переживем. А пока будем надеяться, что за весну и лето военный конфликт прекратится. Если этого не случится, нам придется полностью перейти к военной экономике с государственным регулирующим вмешательством, где цены не будет формировать рынок.

Источник: idnes.cz

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газ электричество Чехия Россия Украина цены
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