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Тысячи клиентов в Чехии вернут свои сбережения из Сбербанка. Фонд начнет выплаты со среды

Тысячи клиентов в Чехии вернут свои сбережения из Сбербанка. Фонд начнет выплаты со среды

anastasiia_kn 73
Выплата вкладов начнется в эту среду во всех филиалах Komerční banka. Пока предполагается сумма 24,2 миллиарда крон. Клиентам потребуется только паспорт или ID-карта, компаниям по-прежнему нужна выписка из Торгового реестра.
Тысячи клиентов в Чехии вернут свои сбережения из Сбербанка. Фонд начнет выплаты со среды

Более ста тысяч клиентов не могли получить деньги, которые они положили на депозит в Сбербанке России. В среду гарантийный фонд начнет выплачивать депозиты, которые составят около 28,5 млрд крон. 

Клиенты, у которых на счету Сбербанка было меньше двух с половиной миллионов крон, получат все свои деньги обратно. С большими суммами будет сложнее, потому что вклады не застрахованы. По мнению экспертов, есть шанс вернуть и эти деньги. У чехов есть до трех лет, чтобы вывести свои деньги. Банк в Европе прекращает свое существование из-за войны на Украине.

Выплата вкладов начнется в эту среду во всех филиалах Komerční banka. Пока предполагается сумма 24,2 миллиарда крон. Клиентам потребуется только паспорт или ID-карта, компаниям по-прежнему нужна выписка из Торгового реестра. 

«Людям не нужно торопиться, у них есть три года, чтобы успеть забрать деньги», — говорит представитель Komerční banka Павел Зубек.

Если клиент хочет перевести деньги безналичным путем, он может сделать это во всех отделениях Komerční banka. В случае снятия наличных, то это возможно только в 40 местах, которые будут находиться под наблюдением полиции.

Пока неясно, вернут ли клиентам деньги, которые они не застраховали. Но, по мнению экспертов, шанс есть. «Мы считаем, что клиенты получат доступ к дополнительным средствам, потому что банк был хорошо обеспечен капиталом», — говорит Рената Кадлецова, директор Системы гарантий финансового рынка.

«Шанс достаточно высок, потому что в штаб-квартире Сбербанка заявили, что у него есть деньги, чтобы расплатиться со всеми клиентами», — подтверждает главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.

 

Источник: cnn.iprima.cz

 

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Сбербанк Россия Чехия деньги
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