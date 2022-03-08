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В марте инфляция в Чехии может составить более 11%

В марте инфляция в Чехии может составить более 11%

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Инфляция в годовом исчислении выросла с 9,9% в январе до 10,3 - 10,6% в феврале. В то же время продолжают расти цены практически на все составляющие потребительской корзины, особенно на топливо, продукты питания и расходы на жилье, включая электроэнергию.
В марте инфляция в Чехии может составить более 11%

По мнению экономистов, в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти и, по некоторым данным, может превысить 11%. В последний раз инфляция превышала 10% в июле 1998 года. 

«Свой вклад в инфляцию внес и транспортный сектор, как из-за высоких цен на топливо, так и из-за роста цен на автомобили. И последнее, но не менее важное: подорожание продуктов питания», — сказал аналитик Akcenta Мирослав Новак. По его словам, в марте можно ожидать очень сильного роста инфляции, резкий рост цен на нефть и газ на мировых рынках и ослабление кроны.

«В годовом исчислении ожидается увеличение инфляции с 9,9% до примерно 10,5%. Однако эти цифры пока не включают дополнительные факторы из-за российской агрессии против Украины, которая привела к резкому росту цен на сырье. Инфляция в марте вполне возможно составит более 11%», — сказал Якуб Зайдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации. 

По его словам, цены на топливо в феврале еще больше выросли, примерно на три процента по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, по словам Зайдлера, в годовом исчислении рост составит почти 30 процентов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия инфляция конфликт
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