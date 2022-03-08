Некоторым клиентам Сбербанка в Чехии отказали в повышенных выплатах

Во вторник представители Минфина и ЧНБ вновь отклонили предложение о выплате денег некоторым клиентам от Сбербанка в дополнение к обязательному страхованию вкладов.

Для пятидесяти юристов, у клиентов которых на депозитарных счетах в Сбербанке были депонированы сотни миллионов крон, исключения не будет.

Клиентам, у которых есть деньги на попечении этих адвокатов, например, от продажи недвижимости или бракоразводного процесса сверх установленного законом предела страхования вкладов, придется ждать ликвидации банка.

В большинстве случаев речь идет о крупных суммах, к которым у них какое-то время не будет доступа. Текущий лимит базовых выплат по страхованию вкладов составляет 2,5 млн крон (100 тыс. евро) впоследствии увеличился вдвое. Однако цена покупки недвижимости, особенно в Праге, часто превышает этот предел.

По данным Системы гарантирования финансовых рынков, 2600 клиентов имели депозиты в Сбербанке сверх установленного законом лимита страхования вкладов. У тридцати из них было более 100 миллионов крон.



Источник: seznamzpravy.cz