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Некоторым клиентам Сбербанка в Чехии отказали в повышенных выплатах

Некоторым клиентам Сбербанка в Чехии отказали в повышенных выплатах

anastasiia_kn 300
Во вторник представители Минфина и ЧНБ вновь отклонили предложение о выплате денег некоторым клиентам от Сбербанка в дополнение к обязательному страхованию вкладов.
Некоторым клиентам Сбербанка в Чехии отказали в повышенных выплатах

Для пятидесяти юристов, у клиентов которых на депозитарных счетах в Сбербанке были депонированы сотни миллионов крон, исключения не будет. 

Клиентам, у которых есть деньги на попечении этих адвокатов, например, от продажи недвижимости или бракоразводного процесса сверх установленного законом предела страхования вкладов, придется ждать ликвидации банка.

В большинстве случаев речь идет о крупных суммах, к которым у них какое-то время не будет доступа. Текущий лимит базовых выплат по страхованию вкладов составляет 2,5 млн крон (100 тыс. евро) впоследствии увеличился вдвое. Однако цена покупки недвижимости, особенно в Праге, часто превышает этот предел.

По данным Системы гарантирования финансовых рынков, 2600 клиентов имели депозиты в Сбербанке сверх установленного законом лимита страхования вкладов. У тридцати из них было более 100 миллионов крон.
 

Источник: seznamzpravy.cz

 

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