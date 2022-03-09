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Средняя ставка по ипотеке в Чехии в марте составила 4,62%

Средняя ставка по ипотеке в Чехии в марте составила 4,62%

420on.cz 251
В марте средняя ставка предложения по ипотеке достигла 4,62%. По индикатору Fincentrum Hypoindex, с начала года этот показатель вырос почти на 0,5%. Ипотечные эксперты ожидают роста ставок в ближайшие месяцы.
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в марте составила 4,62%

По данным Fincentrum Hypoindex, в марте средняя процентная ставка по ипотечному кредиту в размере до 80% от оценочной стоимости недвижимости достигла 4,62%. По сравнению с январем увеличение составило почти полпроцента.

В мае прошлого года чешские банки предлагали ипотечные кредиты в среднем по 2,4%. Однако с июня средняя ставка стала расти в связи с повышением Чешским национальным банком (ЧНБ) ключевой процентной ставки. Так, в октябре прошлого года она составляла 3,14%, в декабре — 3,81%.

Самые дорогие ипотечные кредиты на сумму до 80% от стоимости залога в настоящее время выдаются с трехлетней фиксацией. Банки предлагают клиентам ставку в среднем 4,83% годовых. Годовые фиксации предлагаются по средней ставке 4,75%, пятилетние фиксации — по 4,56%, а десятилетние — по 4,35%.

«Исходя из заявлений представителей CNB и текущей ситуации в мире, понятно, что снижение ставок начнется не раньше начала следующего года. Учитывая эти ожидания, теперь мы рекомендуем выбирать более короткие фиксации, в идеале на три года. По прошествии этого времени можно предположить, что процентная ставка на момент продления ипотеки может быть ниже согласованной в настоящее время», — порекомендовал Йиржи Сикора из Fincentrum & Swiss Life Select.

«Учитывая неоднократное вмешательство ЧНБ, который поднял свою ключевую процентную ставку до рекордных 4,5% в борьбе с рекордной инфляцией, можно с уверенностью сказать, что установленный темп роста ипотечных ставок не замедлится», — добавил он.

Следующее заседание ЧНБ, на котором он снова примет решение по ключевым процентным ставкам, состоится 31 марта. Вероятно, также из-за войны на Украине и связанного с ней инфляционного давления базовые ставки будут продолжать расти. До тех пор эксперты ожидают, что банки не будут слишком сильно менять ставки по ипотечным кредитам.

«Наши ожидания на весь этот год — рост. Мы предполагаем, что процентные ставки по ипотечным кредитам могут подняться до 6%, особенно при более коротких фиксациях на срок от одного до двух лет», — сказал Сикора.

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки Чехия процентные ставки банки
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