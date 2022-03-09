Министр Иван Бартош переписывает недавно принятый закон о строительстве

Вице-премьер и министр регионального развития Иван Бартош видит свою задачу после вступления в должность так: переписать закон о строительстве, который продвигала его предшественница Клара Досталова.

«[...]Закон не соответствует ожидаемым целям, а трансформация будет стоить двадцать миллиардов. И мы, партии нынешней коалиции, уже представили альтернативное предложение в последний парламентский срок. Вместо Высшего управления строительства и разделения госуправления в том виде, в каком мы его знаем, речь пойдет об «интеграции процессов» управления строительством (единственная заявка на получение разрешения на строительство в одном органе).

Это будет быстрее, дешевле, а также добавится цифровизация. Мы в этом сильно запоздали, потому что прежняя власть его не только недооценила, но и практически не работала над этим. В Минрегионе над всей оцифровкой работал один сотрудник!»

«Теперь в Палате депутатов нам нужно отложить введение закона от министра Досталовой на год, в частности, приостановить создание Высшего строительного управления (закон вступит в силу в середине 2023 года, но некоторые изменения вступят в силу 1 января следующего года)».

Поправка, которая отсрочит принятие нового строительного закона, должна быть принята Палатой депутатов к середине года, — говорит министр Бартош.

«В случае новой редакции закона я веду переговоры со всеми партнерами и министерствами. В то же время для меня важно, чтобы так называемое единое экологическое разрешение, которое объединяет мнения всех органов, ответственных за окружающую среду, было включено в закон, и чтобы во всех муниципалитетах, где это нужно, существовало строительное управление».

О том, как защитить свои права, столкнувшись с коррупцией в строительной конторе:

«Не думаю, что новый закон полностью это решит, но система будет более прозрачной. Вы также можете обжаловать решение строительной управы в другом учреждении, региональном управлении».

Источник: seznamzpravy.cz

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