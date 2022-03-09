Перевозчики Чехии: немедленно отрегулируйте цены на топливо

«Цена на дизельное топливо в последнее время увеличивалась на несколько крон в день, и это немедленно и фатально сказалось на автоперевозчиках. Они не могут ни частично сократить свое потребление как частные автовладельцы, ни переложить более высокие расходы на клиентов», — предупредили в ассоциации.
«Сегодняшняя согласованная цена на транспорт не покроет расходы даже через три дня, потому что тем временем дистрибьюторы станут дороже на несколько крон», — отметили в ассоциации.
Несмотря на резкий рост цен на дизельное топливо и бензин, угрозы немедленного повышения стоимости проезда в общественном транспорте нет. Перевозчики договорились с регионами, о том, что валоризация цен происходит один раз в год. Таким образом, увеличение расходов, вероятно, будут нести местные муниципалитеты.
«Мы готовим встречу с перевозчиками, где обсудим, как быть в сложившейся ситуации. Мы не будем увеличивать цену в нарушение договоров в течение года, но мы, вероятно, заплатим некоторые дополнительные депозиты», — сказал губернатор Либерецкого края Мартин Пута.
«Нам нужно, чтобы транспортная система работала. Могу себе представить, что сейчас может возрасти интерес людей к поездкам на общественном транспорте, потому что по некоторым маршрутам может уже невыгодно ездить на машине, как раньше», — добавил он.
Аналогичная ситуация в большинстве городов с общественным транспортом. «Конечно, это ощутимый удар для нас, но повышать стоимость билетов мы пока не планируем. Точно так же все маршруты общественного транспорта останутся без изменений», — сказала Барбора Смудкова, пресс-секретарь транспортной компании Ческе-Будейовице.
Однако повышение может затронуть некоторые коммерческие маршруты, не являющиеся частью общественного транспорта, для которых не исключена даже их полная отмена. «В частности, это несколько туристических маршрутов», — сказал Далибор Блашчок, менеджер 3ČSAD, которая управляет транспортом в регионах Карвина и Фридек-Мистек.
В связи с ростом цен на топливо Торгово-промышленная палата во вторник предложила государству снизить цены на них через государственного дистрибьютора топлива Čepro. Компания является одним из крупнейших оптовых продавцов топлива в Чешской Республике, а также управляет сетью из 200 заправочных станций. По данным Торгово-промышленной палаты, если цена топлива на автозаправочных станциях Čepro снизится, стоимость на близлежащих АЗС также упадет.
Источник: novinky.cz
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