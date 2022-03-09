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Перевозчики Чехии: немедленно отрегулируйте цены на топливо

Перевозчики Чехии: немедленно отрегулируйте цены на топливо

420on.cz 632
Пассажирские перевозчики призвали Минтранс и правительство остановить неконтролируемый рост цен на топливо. По мнению ассоциации автоперевозчиков ČESMAD Bohemia, цены на дизельное топливо должны быть немедленно ограничены до уровня, существовавшего до нападения России на Украину. Впоследствии правительство также должно снизить налога на дизельное топливо на 1,60 крон.
Перевозчики Чехии: немедленно отрегулируйте цены на топливо

«Цена на дизельное топливо в последнее время увеличивалась на несколько крон в день, и это немедленно и фатально сказалось на автоперевозчиках. Они не могут ни частично сократить свое потребление как частные автовладельцы, ни переложить более высокие расходы на клиентов», — предупредили в ассоциации.

«Сегодняшняя согласованная цена на транспорт не покроет расходы даже через три дня, потому что тем временем дистрибьюторы станут дороже на несколько крон», — отметили в ассоциации.

Несмотря на резкий рост цен на дизельное топливо и бензин, угрозы немедленного повышения стоимости проезда в общественном транспорте нет. Перевозчики договорились с регионами, о том, что валоризация цен происходит один раз в год. Таким образом, увеличение расходов, вероятно, будут нести местные муниципалитеты.

«Мы готовим встречу с перевозчиками, где обсудим, как быть в сложившейся ситуации. Мы не будем увеличивать цену в нарушение договоров в течение года, но мы, вероятно, заплатим некоторые дополнительные депозиты», — сказал губернатор Либерецкого края Мартин Пута.

«Нам нужно, чтобы транспортная система работала. Могу себе представить, что сейчас может возрасти интерес людей к поездкам на общественном транспорте, потому что по некоторым маршрутам может уже невыгодно ездить на машине, как раньше», — добавил он.

Аналогичная ситуация в большинстве городов с общественным транспортом. «Конечно, это ощутимый удар для нас, но повышать стоимость билетов мы пока не планируем. Точно так же все маршруты общественного транспорта останутся без изменений», — сказала Барбора Смудкова, пресс-секретарь транспортной компании Ческе-Будейовице.

Однако повышение может затронуть некоторые коммерческие маршруты, не являющиеся частью общественного транспорта, для которых не исключена даже их полная отмена. «В частности, это несколько туристических маршрутов», — сказал Далибор Блашчок, менеджер 3ČSAD, которая управляет транспортом в регионах Карвина и Фридек-Мистек.

В связи с ростом цен на топливо Торгово-промышленная палата во вторник предложила государству снизить цены на них через государственного дистрибьютора топлива Čepro. Компания является одним из крупнейших оптовых продавцов топлива в Чешской Республике, а также управляет сетью из 200 заправочных станций. По данным Торгово-промышленной палаты, если цена топлива на автозаправочных станциях Čepro снизится, стоимость на близлежащих АЗС также упадет.

Источник: novinky.cz

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Темы
транспорт бензин цены правительство Чехия
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