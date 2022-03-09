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Чешские СМИ об Украине: «Сказали, это последняя возможность выехать», — говорит беженка из города Ирпеня

Чешские СМИ об Украине: «Сказали, это последняя возможность выехать», — говорит беженка из города Ирпеня

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Продолжается эвакуация населения — за последние три дня город Ирпень недалеко от Киева покинули более двух тысяч человек.
Чешские СМИ об Украине: «Сказали, это последняя возможность выехать», — говорит беженка из города Ирпеня

По словам местных властей, не менее трети 60-тысячного населения Ирпеня уже оккупировано российскими войсками. Остальное остается предположительно под контролем Украины.

В городе осталась совсем немного мирных жителей. Люди покидают дома, опасаясь, что лишь вопрос времени, когда оборона города рухнет.

«Мы сейчас находимся между Киевом и Ирпенем. В Ирпене расположены многоэтажки, новые дома, это на окраине города. Сам город находится в нескольких километрах. Чтобы выбраться из города, надо либо проехать из Ирпеня по мосту в село Романовка, либо пройти весь путь пешком, а это около километра, а для тех, кто в городе, и того дольше», описывает текущую ситуацию тележурналист Роман Сучан.

На вопрос, почему она решила уехать именно сейчас, одна из женщин сказала, что последовала совету властей, которые предупредили, это может быть последний шанс выехать. 

«Никогда не видела такой войны, только в фильмах. Вокруг взрывались дома. Мы молились, и Бог нас спас», — добавляет украинка.

«Мы ждали до последней минуты — надеялись, что сможем остаться, но ничего не смогли поделать. Сегодня определились окончательно. Нет ни воды, ни электричества, ни интернета, ни связи», — говорит другая женщина, решившая уехать из города.


Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
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