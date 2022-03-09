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Минсельхоз Чехии: в аграрном хозяйстве можно трудоустроить от 40000 до 50000 человек

Минсельхоз Чехии: в аграрном хозяйстве можно трудоустроить от 40000 до 50000 человек

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От 40 000 до 50 000 человек можно будет трудоустроить в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания или лесном хозяйстве. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула (KDU-ČSL) в связи с прибытием украинских беженцев в Чехию. Ведомство также фиксирует отъезд примерно 10% украинских мужчин — сотрудников чешских компаний.
Минсельхоз Чехии: в аграрном хозяйстве можно трудоустроить от 40000 до 50000 человек

«В сельскохозяйственном секторе, в частности, в сельскохозяйственном производстве, продовольствии, лесном хозяйстве, мы сможем трудоустроить от 40 000 до 50 000 человек», — сказал Некула. Есть также рабочие места для женщин в таких областях, как овощеводство, садоводство, животноводство и лесное хозяйство. «В частности, в государственной предприятии Lesy ČR уже подготовлены места для женщин», — добавил министр.

На сегодняшний день Чехия выдала более 90 000 специальных виз украинцам, спасающимся от войны. По оценкам, реальное число беженцев в настоящее время в стране составляет около 150 000 человек, сообщил сегодня  министр внутренних дел Вит Ракушан. Среди беженцев преобладают женщины и дети.

Согласно опросу Торгово-промышленной палаты на прошлой неделе, около 15% украинских рабочих покинули Чехию. Некоторых из них можно будет заменить беженцами, а других сотрудников нужно будет набирать из других стран, таких как Молдова, Монголия или Казахстан.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
работа Чехия Министерство сельского хозяйства
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