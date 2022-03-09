«Война не закончится быстро». Чешские пенсионеры о Путине и Украине

«Тяжелее всего детям. С самых малых лет видят все, что происходит. Во время войны я не отходила от матери. Остальные побежали, а я сказала: мама, нет, я буду с тобой. Я больше переживала за нее, чем за себя… Это ужасно, этого не должно было случиться», — добавляет 90-летняя пенсионерка Мария Ехова

Пожилые женщины в доме престарелых в Градце-Кралове:

«Я боюсь. Ели что, то нас тут всех раскидают», — говорит 90-летняя Мария Ехова, которая не скрывает своего страха перед войной. Он признается, что сочувствует украинским беженцам благодаря собственным детским воспоминаниям. Ей было шесть лет, когда началась Вторая мировая война:

«Тяжелее всего детям. С самых малых лет видят все, что происходит. Во время войны я не отходила от матери. Остальные побежали, а я сказала: мама, нет, я буду с тобой. Я больше переживала за нее, чем за себя… Это ужасно, этого не должно было случиться», — добавляет пенсионерка.

По ее словам, дети в Украине просто так не забудут войну и невзгоды, связанные с ней. У нее до сих пор перед глазами опыт военного и послевоенного времени:

«Время было плохое. Я всегда бегала к маме в поле. Она работала, а бабушки, у которых не было зубов, отрывали от хлеба корочку. Мама приносила ее нам, и мы были так счастливы! Я до сих пор люблю эти корочки», — вспоминает госпожа Ехова.

Одна из ее соседок по комнате, Злата Гаврдова не боится, что война затронет Чехию, но, по ее словам, это будет длиться долго:

«Я думаю, что минимум год. Путин продавливает своих. Главное, чтобы не взорвались электростанции. Хотя я думаю они будут благоразумны, так как по ветру может уйти в их сторону. Однако, когда взорвался Чернобыль, мы даже этого не знали. Нам сказали, что ничего не происходит», — добавляет она.

Вера Хубена, 78-летняя женщина в очках и с широкой улыбкой добавляет, что сама была удивлена ​​тем, как быстро страхи перед Covid-19 превратились в совершенно другие опасения по поводу бушующей войны. А четыре года назад врач-украинка обнаружила у нее опухоль в голове, когда пенсионерку доставили в больницу после травмы. Госпожа Губена считает, что та украинка спасла ей жизнь.

«Я очень сильно разругалась с одним мужчиной по этому поводу. Он был за Путина! Ну я ему и сказала. Если он такой придурок, то с этим Путиным они могут быть братья», — эмоционально выразилась она.

Больше всего ее беспокоят нападения на простых жителей, больницы, детские сады, церкви и прочее. По ее словам, если в дверях вдруг бы появится российский лидер, госпожа Хубена бы его не пожалела.

«Он для меня не нормальный человек, он убийца. Он хуже Гитлера. И я действительно зла, не выношу его. Когда я вижу фотографии и детей на них... Мне очень жаль матерей. Люди строили дома, исторические места, а он все разрушит», — говорит пожилая женщина.

Хотя ее соседи по комнате пытаются смягчить ее слова и спорят о сравнении с Адольфом Гитлером, они согласны с тем, что сообщения о нападениях на население в целом также вызывают у них наибольшее беспокойство.

«Желаю им сил, чтобы они держались и сражались. Пусть они любят друг друга как можно сильнее и пусть побеждают», — добавляет госпожа Хубена. «Главное — сохранить надежду. И когда они приезжают сюда — нужно помочь. Женщинам с детьми это нужно», — добавляет Мари Ехова.

Источник: seznamzpravy.cz