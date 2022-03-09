Чешские банки могут обанкротиться? ЧНБ предупреждает об ответственности за распространение слухов

Об этом сообщили в пресс-релизе ЧНБ и ЧБА.
В последние дни некоторые банки столкнулись с кампанией дезинформации в социальных сетях и в виде СМС-сообщений. Цель кампании — создать проблемы для банков, например, заставить людей массово снимать депозиты.
«Чешский национальный банк вместе с Чешской банковской ассоциацией выступает против распространения дезинформации, которая ставит под сомнение стабильность чешского банковского сектора», — говорится в сообщении.
«Эта дезинформация совершенно необоснованна и целенаправленно использует конкретные ситуации Sberbank с целью подорвать доверие к стабильности отечественного банковского сектора. Обращаем ваше внимание, что распространение такой дезинформации можно расценивать как распространение тревожного сообщения со всеми вытекающими из этого последствиями», — добавили в ЧНБ.
Raiffeisenbank, например, в последние дни столкнулся с потом дезинформаций в Чешской Республике. Об этом во вторник серверу E15.cz сообщил генеральный директор банка Игорь Вида.
«Ложная информация обо всем банковском секторе Чехии начала появляться в начале прошлой недели, и ее интенсивность усилилась. Сначала в социальных сетях, потом это переросло в СМС-сообщения. Сообщения касались большего количества банков», — сказал он.
По его словам, Raiffeisenbank пока не заметил, что клиенты стали забирать деньги из банка из-за слухов.
В понедельник, 28 февраля, Национальный банк Чехии объявил, что начал шаги по отзыву банковской лицензии у Sberbank CZ, имеющего связи с Россией. ЧНБ заявил, что крах Sberbank был частным случаем, вызванным геополитическими событиями, повлекшими за собой массовое изъятие депозитов из банка.
Источник: novinky.cz
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