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Дальнейшее повышение цен на аренду квартир в Чехии. Война в Украине повлияет и на рынок недвижимости

Дальнейшее повышение цен на аренду квартир в Чехии. Война в Украине повлияет и на рынок недвижимости

anastasiia_kn 386
«Ситуация меняется каждый день, поэтому мы не можем оценить, насколько увеличение объемов работ и материалов повлияет на конечные цены строительства», — говорит Марсель Сурал, владелец инвестиционно-девелоперской группы Trigema.
Дальнейшее повышение цен на аренду квартир в Чехии. Война в Украине повлияет и на рынок недвижимости

Война, антироссийские санкции и общее беспрецедентное влияние на европейскую экономику коснутся и чешского рынка недвижимости.

В начале этого года аналитики и девелоперы ожидали, что цены вырастут, по сравнению с прошлым годом, незначительно. В некоторых сегментах даже говорили о небольшом снижении, которое в основном касалось более старых квартир и было связано со снижением покупательной способности за счет повышения процентных ставок центробанком.

Хотя еще слишком рано делать какие-либо более точные прогнозы, теперь можно ожидать дальнейшего подорожания на рынке недвижимости. 

Текущие события позволяют предположить, что будут увеличены цены на поставки, кроме того, резко растут цены на энергоносители. На рынке недвижимости и строительства сейчас говорят о возможном росте затрат на материалы примерно на 30%. Кроме того, на этой неделе рынок охватила сильная паника, в результате чего цены поднялись даже выше ожидаемых. 

«Ситуация меняется каждый день, поэтому мы не можем оценить, насколько увеличение объемов работ и материалов повлияет на конечные цены строительства», — говорит Марсель Сурал, владелец инвестиционно-девелоперской группы Trigema.

Строительные компании также решают вопрос с персоналом. Пока о каком-то массовом выезде украинских рабочих на боевые действия на Родину не сообщается, но если конфликт затянется надолго, ситуация может измениться. «Двадцать тысяч украинцев легально работают в строительной отрасли Чехии, и трудно сказать, какое количество из них — нелегально, и если они вернутся в Украину, это повлечет за собой проблемы. [...] не будет материала, завышенные цены на материалы или нехватка рабочих. Все это может негативно сказаться на стройках, особенно на их цене и соблюдении сроков», — добавляет — говорит представитель Metrostav Group Войтех Костиха.

Однако, по словам владельца девелоперской компании Cental Group Душана Куновского, несмотря на рост цен, интерес к новым квартирам со стороны клиентов может возрасти.

«Чехия сейчас сталкивается с рекордной инфляцией и неопределенностью из-за последствий кризиса с коронавирусом и войны в Украине. Поэтому практически каждый сейчас решает, как лучше обезопасить свои сбережения от возможного обесценения. В прошлом недвижимость всегда была самым безопасным вложением во время кризиса, и сегодня это так. Мы ожидаем, что цены на новые квартиры будут продолжать расти», — считает Куновский.

 

Спрос со стороны украинцев

Людям, которые бегут от войны, нужно будет где-то жить, что, в частности, окажет давление на рынок арендного жилья.

Предполагается, что покупательная способность украинских домохозяйств будет примерно на тридцать процентов ниже, чем у чешских. Таким образом, новые жители, скорее всего, выберут более дешевые предложения в регионах, которые могут не так сильно влиять на средние цены аренды.

Это также зависит от того, какую стратегию правительство выберет для интеграции новых домохозяйств. «Еще одним фактором может быть политика субсидирования Европейского Союза, направленная на санацию финансовых последствий миграции беженцев, например, в сфере размещения», — добавляет Вера Нагьева из инвестиционной платформы Royal Capital Club. Однако определенная тенденция на рынке аренды уже наметилась. Согласно данным портала Bezrealitky, только за последнюю неделю спрос на арендное жилье вырос на сорок процентов.

Второй фактор, связанный с текущими событиями, — это отток российского капитала. Однако, по мнению представителей отрасли, уход покупателей и инвесторов из России не окажет существенного влияния на рынок.
 

Источник: forbes.cz

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Темы
строительство недвижимость Чехия Украина война
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