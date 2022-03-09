Чешские СМИ: рубль резко падает, цены в России растут

Россия сталкивается с резким падением курса рубля после западных санкций из-за войны в Украине. Доллар США во вторник торговался на уровне 154 рубля, исторические минимумы обновляются каждый день.

Во вторник президент Владимир Путин подписал антикризисный пакет социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса, в рамках которого, например, упрощаются госконтракты или вводятся так называемые кредитные каникулы. Те, чей доход упал более чем на 30%, смогут отсрочить погашение кредита.

Многие компании в центральной России отказываются поставлять продукты и товары первой необходимости в отдаленные регионы из-за политики банков. Вопрос нужно решать на федеральном уровне, заявила бизнес-омбудсмен Якутии Альбина Кычкинова на онлайн-встрече в поддержку предпринимателей.

«В ситуации, когда нужны дешевые деньги, банки начинают переоценивать уже выданные кредиты. Нашему региону жизненно необходимо заняться поставками по северному (морскому) пути и создать зеленый коридор на федеральном уровне», — цитирует ее СМИ.

По мнению большинства российских омбудсменов, введение ключевой ставки в размере 20% больнее всего ударило по российским регионам, независимо от их географического положения. Поэтому некоторые призывают к освобождению делового сектора от налога на имущество и введение моратория на тарифы на электроэнергию.

Китайские автомобили в России резко подорожали — на 260-360 тысяч рублей. По данным ixbt.com, их цена «достигает заоблачных высот», моделей с базовой комплектацией просто нет. «У нас вообще нет официальных цен, новых машин нет, мы продаем только то, что есть в наличии. Торгуется интуитивно, по цене +20%», — сообщил один из автодилеров.

Независимый юридический портал сообщил, что в этом месяце цены в России выросли в среднем на 30%. Это касается продуктов питания, лекарств, алкоголя и других товаров. По словам источника, из-за западных санкций обязательное автострахование дорожает. Последние мобильные телефоны Apple iPhone на рынке стоят до 300 000 рублей (по курсу на среду — примерно 57 000 крон).

Растет гражданская несвобода, блокируются социальные сети и ряд сайтов, Россия постепенно готовится к переходу на собственный внутренний Интернет. Опасаясь таких условий, в начале этого месяца вспыхнула новая волна эмиграции из России. Люди уезжали из страны через Ереван, а затем через Грузию, Азербайджан, Турцию или Казахстан.

«Даже если война в Украине скоро закончится, нет оснований думать, что жизнь в России изменится к лучшему — так, что чтобы не было репрессий против остальных журналистов, не было соцсетей и не было розыска тех, кто что-то писал о войне, чтобы (силовики) не приходили к людям домой, как это было после митингов в поддержку Навального . Это основная причина, по которой я уезжаю», — сказал «Медузе» 29-летний москвич Валерий.

«Боюсь, моего 35-летнего мужчину заставят идти на войну, но это не наша война. Я не понимаю, почему наши мужчины должны умирать за это», — цитирует тот же источник 31-летнюю Викторию, которая больше всего боится, что Россия полностью закроет границы.

Источник: novinky.cz