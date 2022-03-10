Правительство Чехии одобрило отмену EET

​Система электронного учета продаж (EET) прекратит работу в конце этого года. Это следует из предложения Минфина, которое 9 марта одобрило правительство.

Работа ЕЕТ была приостановлена из-за пандемии до конца 2022 года, поэтому никто из предпринимателей не должен был регистрировать свои продажи, а власти не контролировали эту обязанность. EET был одним из главных проектов Андрея Бабиша, который продвигал его в качестве министра финансов в тогдашнем правительстве

«В программном заявлении правительства мы обязались отменить EET, потому что это приводит к ненужному администрированию предприятий, которые обходятся примерно в 1,5 миллиарда крон в год в общей сложности эксплуатации и обновлении кассовых аппаратов. Добавьте к этому общие расходы со стороны государства примерно на 500 миллионов крон. Я не вижу смысла продолжать EET, тем более, что по закону разрешено только фиксировать продажи за наличные, которые, по оценкам, составят лишь около одной пятой безналичных платежей в 2025 году. Со временем гипотетический вклад EET в государственный бюджет близок к нулю», — сказал министр финансов Збынек Станюра (ODS).

Бабиш сказал, что EET выровнял бизнес-среду и принес государству более 35 миллиардов крон. «В результате налоги были резко снижены, и г-н Станюра лжет, говоря, что это не сработало», — сказал он. По словам Бабиша, тогдашнее правительство отдавало проекту много сил, а EET помогал бюджету и честным предпринимателям. «Мы возвращаемся к старым временам ODS, когда они снова спросят, нужно ли фактура или не нужна, и снова будут обманывать», — сказал Бабиш.

Система ЕЕТ была запущена 1 декабря 2016 года для ресторанов и гостиниц. С марта 2017 года электронный учет продаж стал обязательным для предпринимателей в оптовой и розничной торговле. В ЕЕТ было задействовано более 200 тысяч предпринимателей, которые зарегистрировали около 19,2 млрд чеков.

В то же время одобренное правительством предложение не предусматривает дальнейшее функционирование системы ЕЕТ даже для добровольно регистрирующихся предпринимателей по причине экономии финансовых средств. «В настоящее время в добровольном порядке все еще регистрируются около 53 тысяч предпринимателей, то есть около четверти от первоначального общего числа в 200 тысяч субъектов обязательной регистрации», — сказали в Минфине.

Источник: ceskenoviny.cz

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