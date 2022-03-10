Инфляция в Чехии превысила 11%

​Уровень инфляции в Чешской Республике является самым высоким с июля 1998 года. В феврале инфляция выросла до 11,1% в годовом исчислении. В январе этот показатель составлял 9,9%. сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Рост цен в республике в годовом исчислении ускоряется с июля прошлого года, то есть уже восемь месяцев подряд.

«Самый значительный рост цен мы зафиксировали на жилье, транспорт и продукты питания», — сказал Йиржи Мразек, директор отдела статистики цен ČSÚ.

В жилищной сфере цены на электроэнергию выросли больше всего — на 22,6 %, а цены на природный газ — на 28,3%. Из продуктов питания хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 11,3%, молоко, яйца и сыр — на 8,8%, овощи — на 8%.

В транспортной сфере цены на автомобили увеличились на 10,5%, а цены на топливо и масло — на 31%.

«Что касается февральской инфляции, то совершенно нельзя исключать, что Чешский национальный банк повысит ключевую процентную ставку до 5% на своем мартовском заседании», — сказал Мирослав Новак, аналитик Akcenta.

В то же время он ожидает, что в следующем месяце инфляция продемонстрирует сильный рост. Причина — резкий рост цен на нефть, природный газ и топливо.

«Вероятность того, что в марте мы выйдем на уровень значительно выше 12% при инфляции в годовом исчислении, очень высока», — добавил он.

По мнению аналитиков, рост потребительских цен в годовом исчислении сейчас практически невозможно оценить из-за войны в Украине.

Источник: novinky.cz

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