Роглик за пять крон. В Чехии будут расти цены на хлеб

Помимо электроэнергии и топлива резко подорожала пшеница. Украину называют «Житницей Европы», и из-за войны цены на зерно достигли исторического максимума.

«Каждый месяц цены растут на 10, 15, 20 процентов, что видят обычные потребители, которые ходят на рынки и покупают все дороже и дороже — к сожалению, у нас так же», — описывает владелец семейной пекарни Петр Кон из Литомержице.

Средняя цена, по которой продается тонна пшеницы, составляет чуть более 4000 крон. Сейчас цена поднялась до более чем 11 тысяч.

«Если сейчас роглик стоит 3 кроны, то в общей сложности он может достигнуть стоимости и 5 крон», — говорит экономист Лукаш Кованда.

«Если мы потеряем еще десять или пятнадцать процентов поставок, то мы фактически не сможем удовлетворить спрос», — предупреждает Богумил Главаты, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров.

Источник: cnn.iprima.cz