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Россия начала национализировать иностранные компании, в том числе чешские

Россия начала национализировать иностранные компании, в том числе чешские

420on.cz 738
​Правительственная комиссия России по вопросам законодательства в среду одобрила законопроект, разрешающий национализацию активов иностранных компаний, уходящих с российского рынка из-за вторжения России в Украину.
Россия начала национализировать иностранные компании, в том числе чешские

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз прокремлевской правительственной партии «Единая Россия». Мера также распространяется на некоторые чешские компании.

«Это первый шаг к национализации активов иностранных компаний, уходящих с российского рынка», — говорится в сообщении.

Предложение является частью второго пакета антикризисных мер по поддержке российской экономики в условиях санкций. «Законопроект допускает введение в судебном порядке внешнего производства для организаций, прервавших свою деятельность и принадлежащих более чем на 25% иностранным лицам из недружественных стран», — пишет ТАСС.

Россия обновила список недружественных государств в понедельник. К нему присоединились все страны ЕС, в том числе Великобритания и Швейцария. Чехия была в этом списке вместе с США с весны прошлого года.

Как пишет ТАСС, меры позволят «предотвратить банкротство и сохранить рабочие места» в России. Согласно предложению, владелец бизнеса может отказаться от внешнего управления в течение пяти дней, если он возобновит бизнес  или продаст свою долю при условии, что деятельность и рабочие места будут сохранены.

«Если этого не произойдет, суд назначит временного администратора на три месяца, акции новой компании начнут торговаться, а старая компания будет ликвидирована. Новый собственник обязуется сохранить (в компании) не менее двух третей существующих сотрудников и продолжать деятельность первоначальной компании не менее года», — говорится в сообщении «Единой России».

По словам первого заместителя председателя Государственной Думы РФ Александра Жданова, «с момента подачи заявления в суд принимаются такие предварительные меры, как запрет на управление имуществом, расторжение некоторых трудовых договоров, запрет на управление акциями».

 

Чешские пивоварни Prazdroj, Budvar, Staropramen, продавцы косметики Notino.cz и музыкальных инструментов Kytary.cz ранее объявили об уходе из России. Однако не все из них имеют производственные мощности в России.

Компания Brano Group, работающая в России, теперь тоже в опасности. "Я узнал об этом законопроекте несколько часов назад. Правительственная комиссия одобрила его для компаний из списка 48 так называемых недружественных стран, ожидаем, что в нем будет и Чехия. Теперь за принятие закона должны проголосовать депутаты. Это касается компаний, которые уходят или уже ушли из России», — сказал Павел Юржичек, директор Brano Group.

Он не питает иллюзий по поводу возможной передачи акций другому владельцу после безуспешной апелляции. «Можно за тысячу рублей, конечно, но понятно, что это будет не по рыночной цене», — добавил Юржичек.

Компания в России до сих пор производит автозапчасти, но в случае ухода других автопроизводителей производство пришлось бы приостановить. 

У Škoda Auto также есть два завода в России, а материнская компания Volkswagen прекратила там производство. В среду автопроизводитель объявил, что ему придется прекратить производство моделей Scala и Kamiq в Чешской Республике. Как и в случае с электромобилем Enyaq, причина в срыве поставок запчастей от поставщика из охваченной войной Украины.

Другие западные компании ограничивают свою деятельность в России из-за войны. Об этом в среду объявили компании Philip Morris и табачная компания Imperial Brands. Компания Nestle Food and Media присоединилась к WarnerMedia. IKEA, Apple, Spotify, Daimler, General Motors, Maersk, Intel, IBM и Microsoft тоже ушли из России.

Источник: novinky.cz

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