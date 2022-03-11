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В Чехии в феврале объем ипотечных кредитов упал на 23% — до 25,1 млрд крон

В Чехии в феврале объем ипотечных кредитов упал на 23% — до 25,1 млрд крон

420on.cz 237
​В феврале чешские банки и строительные общества предоставили ипотечных кредитов на общую сумму 25,1 млрд крон, что на 23% меньше, чем в январе. Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor.
В Чехии в феврале объем ипотечных кредитов упал на 23% — до 25,1 млрд крон

Та же тенденция наблюдалась и по количеству выданных ипотечных кредитов, которое в феврале по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 23% — до 7900. Это самое низкое количество выданных ипотечных кредитов за последние два года (с января 2020 года).

В феврале процентная ставка по фактически вновь выданным ипотечным кредитам выросла до 3,84% (против 3,4% в январе). Таким образом, средняя ипотечная ставка в феврале достигла самого высокого уровня с конца 2011 г. Однако, как и в предыдущие месяцы, февральская ставка по-прежнему отражает договоры, заключенные с клиентами в более ранние месяцы, когда процентные ставки были ниже. Поэтому реальная средняя процентная ставка по вновь заключенным договорам чаще всего варьировалась от 4,5% до 5,5%.

Новые ипотечные кредиты составили менее 21 миллиарда крон, а рефинансированные — более 4 миллиардов чешских крон.

На дальнейшем развитии отразится ряд факторов, не только уровень ипотечных ставок, но и динамика цен на недвижимость и, несомненно, текущая неопределенность, связанная с войной в Украине. Кроме того, в начале апреля вступят в силу дополнительные более строгие правила для ипотечных заемщиков, принятые ЧНБ.

Источник: ceskenoviny.cz

 

 

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Темы
ипотеки Чехия кредитование покупка недвижимости статистика процентные ставки
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